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18 milyon dolarlık teklif masada: Galatasaray’ın yıldızını almaya geliyorlar

18 milyon dolarlık teklif masada: Galatasaray’ın yıldızını almaya geliyorlar

16:4820/11/2024, среда
G: 20/11/2024, среда
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın yıldızı için 18 milyon dolarlık teklif masada
Galatasaray'ın yıldızı için 18 milyon dolarlık teklif masada

Galatasaray’ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu Lucas Torreira’ya Arjantin’den talip çıktı. Ara transfer döneminde rekor teklife hazırlanan Arjantin kulübü oyuncu için yaz transfer döneminde girişimlere başlamıştı. Torreira’nın 2026 yazında sözleşmesi sona erecek. Yıldız futbolcunun ve Galatasaray yönetiminin nasıl bir karar alacağı ise merak konusu. İşte detaylar.

Devre arası transfer döneminin de yaklaştığı günlerde flaş gelişmeler yaşayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un gözde oyuncusuna talip çıktı.

18 MİLYON DOLAR GÖZDEN ÇIKTI

Arjantin basınında yer alan iddiaya göre; Boca Juniors'un kulüp başkanı Juan Roman Riquelme, gelecek sezon için Lucas Torreira'yı takımda görmek istiyor.

'Strikers futbol' adlı internet sitesinde yer alan haberde, 2026 yazında sözleşmesi sona erecek Uruguaylı futbolcuyu transfer etmek isteyen dev kulüp, tam 18 milyon Dolar bütçe ayırdı.

Haberde yer alan iddiada Riquelme'nin başkanı olduğu Boca Juniors, ocak ayında Galatasaray'ın kapısını çalarak Torreira için teklifte bulunacağı söylendi.

Boca Juniors'da oynama hayalini her fırsatta dile getiren Torreira'nın bu transfere ne yanıt vereceği belirleyici nokta olacak.

Sarı-kırmızılı formayla 98 resmi maçta mücadele eden tecrübeli orta saha oyuncusu, 2 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.



#Galatasaray
#Lucas Torreira
#Juan Roman Riquelme

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