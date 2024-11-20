18 milyon dolarlık teklif masada: Galatasaray’ın yıldızını almaya geliyorlar

Devre arası transfer döneminin de yaklaştığı günlerde flaş gelişmeler yaşayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un gözde oyuncusuna talip çıktı.

Arjantin basınında yer alan iddiaya göre; Boca Juniors'un kulüp başkanı Juan Roman Riquelme, gelecek sezon için Lucas Torreira'yı takımda görmek istiyor.

'Strikers futbol' adlı internet sitesinde yer alan haberde, 2026 yazında sözleşmesi sona erecek Uruguaylı futbolcuyu transfer etmek isteyen dev kulüp, tam 18 milyon Dolar bütçe ayırdı.

Haberde yer alan iddiada Riquelme'nin başkanı olduğu Boca Juniors, ocak ayında Galatasaray'ın kapısını çalarak Torreira için teklifte bulunacağı söylendi.

Boca Juniors'da oynama hayalini her fırsatta dile getiren Torreira'nın bu transfere ne yanıt vereceği belirleyici nokta olacak.