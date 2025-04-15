1.Lig’de 36. hafta programı açıklandı: Tüm maçlar aynı saatte

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27 Nisan Pazar günü tamamı saat 16.00'da başlayacak 36. hafta müsabakalarının programı şöyle: