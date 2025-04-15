1.Lig’de 36. hafta programı açıklandı: Tüm maçlar aynı saatte

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig 36. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı. 10 karşılaşma aynı saatte başlayacak.
Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27 Nisan Pazar günü tamamı saat 16.00'da başlayacak 36. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Kocaelispor-Geosis Boluspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Malatya)
Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)
Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)
Sakaryaspor-Erzurumspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK (11 Nisan)
Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)