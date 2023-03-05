2. Lig'de çılgın skor: 11-0

Şanlıurfasporlu futbolcuların gol sevinci
TFF 2. Lig'de zirveye oynayan Şanlıurfaspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Tarsus İdmanyurdu'nu konuk etti.
Ev sahibi ekip, 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 11-0'lık tarihi bir skorla kazandı.
Şanlıurfaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri, Mert Çapar (2), Kemal Rüzgar (2), Adem Eren Kabak (2), Behlül Aydın, Bünyamin Balat (3) ve Yakup Alkan kaydetti.
Bu sonuçla Şanlıurfaspor puanını 41'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Tarsus İdman Yurdu ise 20 puanda kalarak düşme hattında yer aldı.