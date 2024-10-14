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2. Lig'de Yasin Öztekin fırtınası

2. Lig'de Yasin Öztekin fırtınası

15:3514/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
DHA
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Yasin Öztekin'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.
Yasin Öztekin'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de forma giyen Yasin Öztekin, bu sezon çıktığı 7 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Bucaspor 1928, 2'de 2 yaparak zirve iddiasını sürdürdü. Bu galibiyetle 16 puana yükselip 3'üncü sıraya yerleşen Bucaspor 1928, Menemen FK ve 68 Aksarayspor'u 3 puan geriden takibe devam etti.


Karacabey Belediyespor müsabakasında 2 gol atan deneyimli kanat oyuncusu Yasin Öztekin bir kez daha yıldızlaştı.


Kariyerinde Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe gibi takımların formasını yıllarca terleten Yasin, bu sezon 2. Lig'e erkenden damga vurdu. Bucaspor 1928 ile 7 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu 6 gol attı. Tecrübesi ve yeteneği ile farkını ortaya koyan Yasin Öztekin, rakiplerin korkulu rüyası taraftarın ise göz bebeği oldu.






#2. Lig
#Bucaspor 1928
#Yasin Öztekin

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