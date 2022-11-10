Bilgi Kartları 2022 Dünya Kupası Gruplar, fikstür, stadyumlar, takımlar ve kadrolar
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Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası, 21 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

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2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, stadyumlar, takımlar ve kadrolar

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya futbolunun en büyük organizasyonu Dünya Kupası, 21 Kasım günü Katar'da başlıyor. 32 ülkenin mücadele edeceği turnuva, tarihte ilk defa kışın düzenlenecek. Ortadoğu topraklarının ilk defa ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası için Katar'ın yaklaşık 200 milyar dolar para harcadığı belirtiliyor. Peki Dünya Kupası'nda hangi takımın final yolu açık? Dünya Kupası grupları, fikstürü ve milli takım kadrolarının detaylı analizini haberimizde bulabilirsiniz.
8 KART
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  1. Katar'daki Dünya Kupası ilklere sahne olacak
  2. Dünya Kupası maçları hangi stadyumlarda oynanacak?
  3. 2022 Dünya Kupası'nda hangi takımlar var?
  4. Dünya Kupası'nın favorileri kimler?
  5. Dünya Kupası'nı kaçıracak futbolcular
  6. Dünya Kupası'nın son yıldızı Luka Modric
  7. Dünya Kupası tarihinin en başarılı ve hırçın takımı Brezilya
  8. Ronaldo ve Messi'nin son büyük organizasyonu

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Katar'daki Dünya Kupası ilklere sahne olacak

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası, birçok ilke sahne olacak. Tarihte ilk defa kışın yapılacak olan organizasyon Ortadoğu topraklarında düzenlenen ilk büyük turnuva niteliği de taşıyor. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi futbolcuların son büyük turnuvası olma ihtimali sebebiyle futbolseverlerin gözü Katar'da olacak.

21 Kasım günü Katar'ın Lusai Iconic Stadyumu'nda başlayacak olan Dünya Kupası, 18 Aralık'ta yine aynı statta tamamlanacak. Katar'ın bu büyük organizasyonu kusursuz şekilde düzenleyebilmek adına yaklaşık 200 milyar dolar para harcadığı aktarılıyor. 3 Milyona yakın nüfusu bulunan Katar, Dünya Kupası için ülkeye gelecek turistlere özel futbol köyleri kurdu ve onlar için taraftar alanları inşa etti.

Bu Dünya Kupası ayrıca ilk defa bir İslam ülkesinde yapılacağı için diğer organizasyonlara göre farklılıklar vadediyor. Katarlı yetkililer, futbol karşılaşmaları için gelecek turistlerden aşırılık konusunda anlayış talep etti.

  • Öte yandan Dünya Kupası'nda güvenliği Türk Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Mehmetçik, Katar'daki turnuvada "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" görev gücünde yer alacak.
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Dünya Kupası maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

Şehir: Lusail / Stadyum: Lusail Iconic Staium

Şehir: Al Khor / Stadyum: Al Bayt Stadium

Şehir: Doha / Stadyum: Stadium 974

Şehir: Doha / Stadyum: Al Thumama Stadium

Şehir: Al Rayyan / Stadyum: Education City Stadium

Şehir: Al Rayyan / Stadyum: Ahmad bin Ali Stadium

Şehir: Al Rayyan / Stadyum: Khalifa International Stadium

Şehir: Al Wakrah / Stadyum: Al Janoub Stadium

Katar 2022 Dünya Kupası'nın oynanacağı 8 stadyum
FOTOĞRAF 8
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Lusail Ulusal Stadyumu (80.000)Katarın başkenti Dohada yer alan Lusail Ulusal Stadyumu, Dünya Kupasında altı grup maçı, yarı final ve final dahil olmak üzere 10 maça ev sahipliği yapacak.
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Al Bayt Stadyumu (60.000)Katarın Al Khor şehrinde yer alan Al Bayt Stadyumu, Dünya Kupasında açılış maçı ve yarı final dahil 9 maça ev sahipliği yapacak.
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Uluslararası Khalifa Stadyumu (45.416)Katarın başkenti Dohada yer alan Khalifa Stadyumu, Dünya Kupasında 3.lük maçı dahil 8 maça ev sahipliği yapacak.
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Education City Stadyumu (45.350)Katarın Al Rayyan şehrinde yer alan Education City Stadyumu, 2 eleme maçı dahil 8 maça ev sahipliği yapacak.
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Ahmad bin Ali Stadyumu (44.740)Katarın Al Rayyan şehrinde yer alan Ahmad Bin Ali Stadyumu, son 16 turu maçı dahil 7 maça ev sahipliği yapacak.
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Stadyum 974 (40.000)Katarın başkenti Dohada yer alan Stadyum 974, son 16 turu dahil 7 maça ev sahipliği yapacak.
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Al Thumama Stadyumu (40.000)Katarın başkenti Dohada yer alan Al Thumama Stadyumu, 2 eleme maçı dahil 8 maça ev sahipliği yapacak.
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Al Janoub Stadyumu (40.000)Katarın Al Wakrah şehrinde yer alan Al Janoub Stadyumu, son 16 turu dahil 7 maça ev sahipliği yapacak.
Katar 2022 Dünya Kupası'nın oynanacağı 8 stadyum
Kasım ayında Katar'da gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası'na 2 aydan daha az bir süre kaldı. Bizde Yeni Şafak Spor servisi olarak organizasyonun oynanacağı stadyumları sizler için derledik.
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2022 Dünya Kupası'nda hangi takımlar var?

21 Kasım Pazartesi günü Katar'da başlayacak Dünya Kupası'nda kura çekimi 1 Nisan günü Doha'da yapılmıştı. 2022 Dünya Kupası'na katılan takımlar ve yapılan kura çekimi sonrasında ortaya çıkan gruplar şu şekilde;

  • A Grubu: Katar, Ekvador, Hollanda, Senegal
  • B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
  • C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
  • D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
  • E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
  • F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
  • G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
  • H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore
Dünya Kupası grupları.
Dünya Kupası grupları.
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Dünya Kupası'nın favorileri kimler?

Katar'ın ev sahipliği yapacağı FIFA 2022 Dünya Kupası'na katılan takımlar arasında Brezilya, turnuva öncesi aldığı sonuçlarla en hazır takım görüntüsünü verdi. Katar vizesi alan 32 ülke milli takımının en başarılı sonuçları alma motivasyonuyla sahaya çıkacağı şüphe götürmese de kadrolardaki sakat ve eksiklerin yanı sıra turnuva öncesi alınan sonuçlar da futbolseverlerin beklentilerini şekillendiren etkenlerin başında geliyor.

21. yüzyılda oynanan Dünya Kupalarında sırasıyla şampiyonluğa ulaşan Brezilya, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın turnuva öncesi son 5 maç istatistiklerine bakıldığında sadece son şampiyon Fransa'nın bir mağlubiyetle Rusya 2018'e gittiği dikkati çekiyor.

Şampiyonluk sırası Amerika kıtasında mı?

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ilk iki sırayı alarak Katar'a gitmeye hak kazanan Brezilya ve Arjantin'in son 5 maçta ortaya koyduğu performans Avrupa ülkelerinin kupaya koyduğu ambargonun sona erebileceğinin sinyallerini verdi. 2002'deki şampiyonluğu öncesinde Japonya'ya 4 galibiyet, 1 beraberlikle giden "Sambacılar", 2022'de ise Bolivya'yı 4-0, Güney Kore'yi 5-1, Japonya'yı 1-0, Gana'yı 3-0 ve Tunus'u 5-1 mağlup ederek rakiplerine adeta gözdağı verdi.

  • Kadrosunda Neymar, Richarlison, Gabriel Jesus, Antony, Vinicius Junior gibi golcüleri bulunan Brezilya, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü.
2022 Dünya Kupası, Neymar için de son büyük organizasyon olabilir.
2022 Dünya Kupası, Neymar için de son büyük organizasyon olabilir.

Arjantin formda gözler Messi'de

Efsane futbolcusu Diego Armando Maradona'nın hayatta olmadığı ilk Dünya Kupası'na katılacak Arjantin de komşusu Brezilya gibi hazırlık maçlarından taraftarlarını umutlandıran bir tablo çizdi. Brezilya'yı evinde yenerek Kupa Amerika'yı 28 yıl sonra müzesine götüren Arjantin, Ekvador beraberliğiyle başladığı son 5 maçında, İtalya'yı 3-0, Estonya'yı 5-0, Honduras ve Jamaika'yı da 3-0'lık skorlarla geçmeyi başardı.

Lionel Messi, kariyerindeki ilk Dünya Kupası'nı elde etmek için Katar'da mücadele verecek.
Lionel Messi, kariyerindeki ilk Dünya Kupası'nı elde etmek için Katar'da mücadele verecek.

Van Gaal Hollanda'yı toparladı

Kupada favori gösterilen ülkelerin sakatlık ve ağır eleştirilerle boğuştuğu Avrupa kanadında ise son 5 maçından en fazla puanı Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda topladı. Tüm sınavlarını UEFA Uluslar Ligi'nde veren "Portakallar", son dakikalarda bulduğu gollerle Galler'i 2-1 ve 3-2, Polonya'yı 2-0, Belçika'yı da 1-0 mağlup etti. Hollanda tek puan kaybını Polonya karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle yaşadı. Kıta Avrupa'sında potansiyel 15 puandan en az 10'unu almayı başaran iki ülke Belçika ve İspanya oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre, Çekya ve Portekiz maçlarını gol yemeden kazanan İspanya, puan kayıplarını yine İsviçre ve Çekya karşısında aldı. İki Polonya ve Galler maçlarından galibiyetle ayrılan Belçika ise Galler'le diğer maçında berabere kaldı, Hollanda'ya yenildi.

Van Gaal, bir dönem çöküşe geçen Hollanda futbolunu yeniden ayağa kaldırmayı başardı.
Van Gaal, bir dönem çöküşe geçen Hollanda futbolunu yeniden ayağa kaldırmayı başardı.

Fransa ve İngiltere için soru işaretleri var

Rusya 2018'de tarihinin ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan Fransa ile yarı finalde turnuvaya veda eden İngiltere, Katar 2022'ye kafalarda soru işaretleriyle gidecek. Gareth Southgate yönetiminde UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşen İngiltere, Dünya Kupası öncesi oynadığı son 5 maçta tek bir galibiyet bile alamadı. Macaristan'a 4-0 ve İtalya'ya 1-0 yenilen İngiltere, Almanya ve İtalya karşısındaki diğer 3 maçtan ise birer puanla ayrıldı. Çok sayıda sakat futbolcusundan kimlerin kadroya dönebileceği ve nasıl performans sergileyeceği merak edilen son şampiyon Fransa ise olası 15 puandan 5'ini aldı. Danimarka'ya 2-0, Hırvatistan'a 1-0 mağlup olan "Horozlar", Avusturya ve Hırvatistan'la 1-1 berabere kalırken, tek galibiyetini 2-0'lık skorla Avusturya karşısında elde etti.

Almanya Milli Takımı da sıkıntılı geliyor

  • Dünya Kupası'na bu kez Hansi Flick ile gidecek Almanya da İngiltere ve Fransa'dan farklı tablo sergilemedi. "Panzerler", 3 beraberlik, 1 galibiyetle 6 puan topladı.
Fransa, Katar'daki Dünya Kupası'nda Kante olmadan mücadele edecek.
Fransa, Katar'daki Dünya Kupası'nda Kante olmadan mücadele edecek.
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Dünya Kupası'nı kaçıracak futbolcular

2022 Dünya Kupası öncesinde birçok futbolcudan sakatlığıyla ilgili olumsuz haberler geldi. Turnuvaya katılamayan ülkelerin yıldızlarının yanı sıra sakatlığı nedeniyle de önemli isimler Katar'da olamayacak.

Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek yıldızlardan bazıları şunlar;

  • Sadio Mane, Kante, Pogba, Raphaël Varane, Timo Werner, Marco Reus, Reece James, Kyle Walker, Diogo Jota, Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum, Philippe Coutinho, Roberto Firmino.
2022 Dünya Kupası'nı kaçıracak 10 yıldız
FOTOĞRAF 10
Title
NGolo Kante - Fransa
Title
Paul Pogba - Fransa
Title
Paulo Dybala - Arjantin
Title
Diogo Jota - Portekiz
Title
Georginio Wijnaldum - Hollanda
Title
Philippe Coutinho - Brezilya
Title
Reece James - İngiltere
Title
Ben Chilwell - İngiltere
Title
Arthur Melo - Brezilya
Title
Bouna Sarr - Senegal
2022 Dünya Kupası'nı kaçıracak 10 yıldız
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına 13 gün kaldı. İlk düdük için geri sayım devam ederken, biz de Yeni Şafak Spor servisi olarak, sakatlığı sebebiyle turnuvayı kaçıracak 10 yıldızı sizler için derledik.
Dünya Kupası'nı kaçıran oyunculardan bazıları.
Dünya Kupası'nı kaçıran oyunculardan bazıları.


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Dünya Kupası'nın son yıldızı Luka Modric

Dünya Kupası tarihinde "Altın Top" ödüllerinin ilkini İtalyan Paolo Rossi, sonuncusunu ise Hırvat Luka Modric kazandı. FIFA tarafından 1982 Dünya Kupası'ndan itibaren uygulamaya konulan "Altın Top", FIFA Teknik Komitesi tarafından seçilen en iyi futbolcu listesinin medya mensupları tarafından oylanmasıyla belirleniyor.

1982 - Paolo Rossi

İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle hem "gol kralı" unvanını elde eden hem de İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Paolo Rossi, "Altın Top"un da ilk sahibi oldu.

1986 - Diego Maradona

Meksika 1986'da bu kez sahneye Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona çıktı. İngiltere'ye elle attığı gol "Tanrı'nın eli" olarak değerlendirilen Maradona, Arjantin'in şampiyonluğunda pay sahibi olurken "Altın Top"u da aldı.

1990 - Salvatore Schillaci

İtalya 1990'da ise bir ilk yaşandı ve ilk kez şampiyon olmayan bir takımın oyuncusu "Altın Top" aldı. Almanya'nın şampiyon olduğu turnuvada İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci bu ödüle layık görüldü.

Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zidane, Forlan, Messi

ABD 1994'de Brezilyalı Romario, Fransa 1998'de Brezilyalı Ronaldo, Güney Kore ve Japonya'daki 2002 Dünya Kupası'nda Alman kaleci Oliver Kahn, Almanya 2006'da Fransız Zinedine Zidane, Güney Afrika 2010'da Uruguaylı Diego Forlan, Brezilya 2014'te Arjantinli Lionel Messi, "Altın Top"u kazandı.

2018 - Luka Modric

  • Rusya'da 2018'de düzenlenen son Dünya Kupası'nda ise bu ödüle Hırvat Luka Modric uzandı.
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Dünya Kupası tarihinin en başarılı ve hırçın takımı Brezilya

Dünya Kupası tarihinin en "hırçın" takımı, bu kupayı en çok kazanan Brezilya oldu. Brezilya, bugüne dek katıldığı turnuvalarda 11 kırmızı kart gördü ve en çok kırmızı kartla cezalandırılan ülke olarak dikkat çekti. Bu ülkeyi, 10 kırmızı kartla Arjantin, 9 kırmızı kartla da Uruguay izledi. İlk 3 sırayı Güney Amerika ülkeleri alırken, Kamerun, Almanya ve İtalya 8'er, Hollanda ise 7 kırmızı kartla cezalandırıldı.

173 kırmızı kart!

  • Hakemler, bugüne kadar yapılan 21 Dünya Kupası'nda 173 kez kırmızı karta başvurdu. Almanya'da 2006'da yapılan Dünya Kupası, 28 kırmızı kartla en çok kart gösterilen turnuva olarak dikkat çekti. 1950 Brezilya ve 1970 Meksika'da ise hakemler oyuncu atma yoluna gitmedi. Dünya Kupası'nda hakemlerin kırmızı ve sarı kart göstermeleri uygulamasına 1970'te geçildi. Daha önceki turnuvalarda hakemler kart göstermeden futbolcuyu oyundan ihraç ediyor ya da uyarıyordu.
Dünya Kupası'nda en çok final oynayanlar
FOTOĞRAF 13
Title
Almanya - 8
Title
Brezilya - 7
Title
İtalya - 6
Title
Arjantin - 5
Title
Fransa - 3
Title
Hollanda - 3
Title
Uruguay - 2
Title
Çekoslovakya - 2
Title
Macaristan - 2
Title
Hırvatistan - 1
Title
İspanya - 1
Title
İngiltere - 1
Title
İsveç - 1
Dünya Kupası'nda en çok final oynayanlar
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına 45 gün kaldı. Organizasyon için geri sayım devam ederken, bizde Yeni Şafak Spor servisi olarak Dünya Kupası'nda en çok final oynayan ülkeleri sizler için derledik.


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Ronaldo ve Messi'nin son büyük organizasyonu

2022 Dünya Kupası, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için ayrı bir önem taşıyor. Futbol kariyerlerinin son dönemlerine gelen iki oyuncu için de bu turnuvanın final organizasyonu olduğu söyleniyor. Futbol tarihinin en büyük rekabetine imza atan ikili, Katar'da Dünya Kupası'nı kazanmak ve kariyerlerinde bir ilke imza atmak için mücadele edecekler.

Ronaldo 'ben bitmedim' demek istiyor

  • Manchester United formasıyla son dönemlerde eleştirilerin hedefi haline gelen Ronaldo, Katar'da büyük bir meydan okumaya imza atmaya çalışacak. Futbol dünyasına 'ben bitmedim' mesajını vermek isteyecek olan Ronaldo, müzesindeki tek eksik olan Dünya Kupası'nı elde etmenin hayalini kuruyor.

Messi'nin 1000. maç hayali

  • PSG'de etkili bir performansa imza atan Lionel Messi ise 2014'te finalde kaybettiği Dünya Kupası'nı bu kez kazanmak istiyor. Arjantinli futbolcunun hedeflerinden biri de kariyerinin 1000. maçına Dünya Kupası finalinde çıkmak.
Ronaldo ve Messi'nin bu yıl içindeki milli takım performansları.
Ronaldo ve Messi'nin bu yıl içindeki milli takım performansları.

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2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, stadyumlar, takımlar ve kadrolar

Haber Merkezi Yeni Şafak
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2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, stadyumlar, takımlar ve kadrolar

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