2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, stadyumlar, takımlar ve kadrolar

Haber Merkezi 10 Kasım 2022, 09:51 Yeni Şafak

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu Dünya Kupası, 21 Kasım günü Katar'da başlıyor. 32 ülkenin mücadele edeceği turnuva, tarihte ilk defa kışın düzenlenecek. Ortadoğu topraklarının ilk defa ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası için Katar'ın yaklaşık 200 milyar dolar para harcadığı belirtiliyor. Peki Dünya Kupası'nda hangi takımın final yolu açık? Dünya Kupası grupları, fikstürü ve milli takım kadrolarının detaylı analizini haberimizde bulabilirsiniz.