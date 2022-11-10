6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, stadyumlar, takımlar ve kadrolar
Katar'daki Dünya Kupası ilklere sahne olacak
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası, birçok ilke sahne olacak. Tarihte ilk defa kışın yapılacak olan organizasyon Ortadoğu topraklarında düzenlenen ilk büyük turnuva niteliği de taşıyor. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi futbolcuların son büyük turnuvası olma ihtimali sebebiyle futbolseverlerin gözü Katar'da olacak.
21 Kasım günü Katar'ın Lusai Iconic Stadyumu'nda başlayacak olan Dünya Kupası, 18 Aralık'ta yine aynı statta tamamlanacak. Katar'ın bu büyük organizasyonu kusursuz şekilde düzenleyebilmek adına yaklaşık 200 milyar dolar para harcadığı aktarılıyor. 3 Milyona yakın nüfusu bulunan Katar, Dünya Kupası için ülkeye gelecek turistlere özel futbol köyleri kurdu ve onlar için taraftar alanları inşa etti.
Bu Dünya Kupası ayrıca ilk defa bir İslam ülkesinde yapılacağı için diğer organizasyonlara göre farklılıklar vadediyor. Katarlı yetkililer, futbol karşılaşmaları için gelecek turistlerden aşırılık konusunda anlayış talep etti.
- Öte yandan Dünya Kupası'nda güvenliği Türk Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Mehmetçik, Katar'daki turnuvada "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" görev gücünde yer alacak.
Dünya Kupası maçları hangi stadyumlarda oynanacak?
Şehir: Lusail / Stadyum: Lusail Iconic Staium
Şehir: Al Khor / Stadyum: Al Bayt Stadium
Şehir: Doha / Stadyum: Stadium 974
Şehir: Doha / Stadyum: Al Thumama Stadium
Şehir: Al Rayyan / Stadyum: Education City Stadium
Şehir: Al Rayyan / Stadyum: Ahmad bin Ali Stadium
Şehir: Al Rayyan / Stadyum: Khalifa International Stadium
Şehir: Al Wakrah / Stadyum: Al Janoub Stadium
2022 Dünya Kupası'nda hangi takımlar var?
21 Kasım Pazartesi günü Katar'da başlayacak Dünya Kupası'nda kura çekimi 1 Nisan günü Doha'da yapılmıştı. 2022 Dünya Kupası'na katılan takımlar ve yapılan kura çekimi sonrasında ortaya çıkan gruplar şu şekilde;
- A Grubu: Katar, Ekvador, Hollanda, Senegal
- B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
- C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
- D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
- E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
- F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
- G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
- H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore
Dünya Kupası'nın favorileri kimler?
Katar'ın ev sahipliği yapacağı FIFA 2022 Dünya Kupası'na katılan takımlar arasında Brezilya, turnuva öncesi aldığı sonuçlarla en hazır takım görüntüsünü verdi. Katar vizesi alan 32 ülke milli takımının en başarılı sonuçları alma motivasyonuyla sahaya çıkacağı şüphe götürmese de kadrolardaki sakat ve eksiklerin yanı sıra turnuva öncesi alınan sonuçlar da futbolseverlerin beklentilerini şekillendiren etkenlerin başında geliyor.
21. yüzyılda oynanan Dünya Kupalarında sırasıyla şampiyonluğa ulaşan Brezilya, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın turnuva öncesi son 5 maç istatistiklerine bakıldığında sadece son şampiyon Fransa'nın bir mağlubiyetle Rusya 2018'e gittiği dikkati çekiyor.
Şampiyonluk sırası Amerika kıtasında mı?
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ilk iki sırayı alarak Katar'a gitmeye hak kazanan Brezilya ve Arjantin'in son 5 maçta ortaya koyduğu performans Avrupa ülkelerinin kupaya koyduğu ambargonun sona erebileceğinin sinyallerini verdi. 2002'deki şampiyonluğu öncesinde Japonya'ya 4 galibiyet, 1 beraberlikle giden "Sambacılar", 2022'de ise Bolivya'yı 4-0, Güney Kore'yi 5-1, Japonya'yı 1-0, Gana'yı 3-0 ve Tunus'u 5-1 mağlup ederek rakiplerine adeta gözdağı verdi.
- Kadrosunda Neymar, Richarlison, Gabriel Jesus, Antony, Vinicius Junior gibi golcüleri bulunan Brezilya, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü.
Arjantin formda gözler Messi'de
Efsane futbolcusu Diego Armando Maradona'nın hayatta olmadığı ilk Dünya Kupası'na katılacak Arjantin de komşusu Brezilya gibi hazırlık maçlarından taraftarlarını umutlandıran bir tablo çizdi. Brezilya'yı evinde yenerek Kupa Amerika'yı 28 yıl sonra müzesine götüren Arjantin, Ekvador beraberliğiyle başladığı son 5 maçında, İtalya'yı 3-0, Estonya'yı 5-0, Honduras ve Jamaika'yı da 3-0'lık skorlarla geçmeyi başardı.
Van Gaal Hollanda'yı toparladı
Kupada favori gösterilen ülkelerin sakatlık ve ağır eleştirilerle boğuştuğu Avrupa kanadında ise son 5 maçından en fazla puanı Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda topladı. Tüm sınavlarını UEFA Uluslar Ligi'nde veren "Portakallar", son dakikalarda bulduğu gollerle Galler'i 2-1 ve 3-2, Polonya'yı 2-0, Belçika'yı da 1-0 mağlup etti. Hollanda tek puan kaybını Polonya karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle yaşadı. Kıta Avrupa'sında potansiyel 15 puandan en az 10'unu almayı başaran iki ülke Belçika ve İspanya oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre, Çekya ve Portekiz maçlarını gol yemeden kazanan İspanya, puan kayıplarını yine İsviçre ve Çekya karşısında aldı. İki Polonya ve Galler maçlarından galibiyetle ayrılan Belçika ise Galler'le diğer maçında berabere kaldı, Hollanda'ya yenildi.
Fransa ve İngiltere için soru işaretleri var
Rusya 2018'de tarihinin ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan Fransa ile yarı finalde turnuvaya veda eden İngiltere, Katar 2022'ye kafalarda soru işaretleriyle gidecek. Gareth Southgate yönetiminde UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşen İngiltere, Dünya Kupası öncesi oynadığı son 5 maçta tek bir galibiyet bile alamadı. Macaristan'a 4-0 ve İtalya'ya 1-0 yenilen İngiltere, Almanya ve İtalya karşısındaki diğer 3 maçtan ise birer puanla ayrıldı. Çok sayıda sakat futbolcusundan kimlerin kadroya dönebileceği ve nasıl performans sergileyeceği merak edilen son şampiyon Fransa ise olası 15 puandan 5'ini aldı. Danimarka'ya 2-0, Hırvatistan'a 1-0 mağlup olan "Horozlar", Avusturya ve Hırvatistan'la 1-1 berabere kalırken, tek galibiyetini 2-0'lık skorla Avusturya karşısında elde etti.
Almanya Milli Takımı da sıkıntılı geliyor
- Dünya Kupası'na bu kez Hansi Flick ile gidecek Almanya da İngiltere ve Fransa'dan farklı tablo sergilemedi. "Panzerler", 3 beraberlik, 1 galibiyetle 6 puan topladı.
Dünya Kupası'nı kaçıracak futbolcular
2022 Dünya Kupası öncesinde birçok futbolcudan sakatlığıyla ilgili olumsuz haberler geldi. Turnuvaya katılamayan ülkelerin yıldızlarının yanı sıra sakatlığı nedeniyle de önemli isimler Katar'da olamayacak.
Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek yıldızlardan bazıları şunlar;
- Sadio Mane, Kante, Pogba, Raphaël Varane, Timo Werner, Marco Reus, Reece James, Kyle Walker, Diogo Jota, Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum, Philippe Coutinho, Roberto Firmino.
Dünya Kupası'nın son yıldızı Luka Modric
Dünya Kupası tarihinde "Altın Top" ödüllerinin ilkini İtalyan Paolo Rossi, sonuncusunu ise Hırvat Luka Modric kazandı. FIFA tarafından 1982 Dünya Kupası'ndan itibaren uygulamaya konulan "Altın Top", FIFA Teknik Komitesi tarafından seçilen en iyi futbolcu listesinin medya mensupları tarafından oylanmasıyla belirleniyor.
1982 - Paolo Rossi
İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle hem "gol kralı" unvanını elde eden hem de İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Paolo Rossi, "Altın Top"un da ilk sahibi oldu.
1986 - Diego Maradona
Meksika 1986'da bu kez sahneye Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona çıktı. İngiltere'ye elle attığı gol "Tanrı'nın eli" olarak değerlendirilen Maradona, Arjantin'in şampiyonluğunda pay sahibi olurken "Altın Top"u da aldı.
1990 - Salvatore Schillaci
İtalya 1990'da ise bir ilk yaşandı ve ilk kez şampiyon olmayan bir takımın oyuncusu "Altın Top" aldı. Almanya'nın şampiyon olduğu turnuvada İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci bu ödüle layık görüldü.
Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zidane, Forlan, Messi
ABD 1994'de Brezilyalı Romario, Fransa 1998'de Brezilyalı Ronaldo, Güney Kore ve Japonya'daki 2002 Dünya Kupası'nda Alman kaleci Oliver Kahn, Almanya 2006'da Fransız Zinedine Zidane, Güney Afrika 2010'da Uruguaylı Diego Forlan, Brezilya 2014'te Arjantinli Lionel Messi, "Altın Top"u kazandı.
2018 - Luka Modric
- Rusya'da 2018'de düzenlenen son Dünya Kupası'nda ise bu ödüle Hırvat Luka Modric uzandı.
2018 #WorldCup Golden Ball winner 🏆— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 9, 2019
Holder of #TheBest FIFA Men's Player award 🏆#HBD to @HNS_CFF and @realmadrid icon @lukamodric10, who turns 3⃣4⃣ today 🇭🇷🎂 pic.twitter.com/Iem4PCWZ1K
Dünya Kupası tarihinin en başarılı ve hırçın takımı Brezilya
Dünya Kupası tarihinin en "hırçın" takımı, bu kupayı en çok kazanan Brezilya oldu. Brezilya, bugüne dek katıldığı turnuvalarda 11 kırmızı kart gördü ve en çok kırmızı kartla cezalandırılan ülke olarak dikkat çekti. Bu ülkeyi, 10 kırmızı kartla Arjantin, 9 kırmızı kartla da Uruguay izledi. İlk 3 sırayı Güney Amerika ülkeleri alırken, Kamerun, Almanya ve İtalya 8'er, Hollanda ise 7 kırmızı kartla cezalandırıldı.
173 kırmızı kart!
- Hakemler, bugüne kadar yapılan 21 Dünya Kupası'nda 173 kez kırmızı karta başvurdu. Almanya'da 2006'da yapılan Dünya Kupası, 28 kırmızı kartla en çok kart gösterilen turnuva olarak dikkat çekti. 1950 Brezilya ve 1970 Meksika'da ise hakemler oyuncu atma yoluna gitmedi. Dünya Kupası'nda hakemlerin kırmızı ve sarı kart göstermeleri uygulamasına 1970'te geçildi. Daha önceki turnuvalarda hakemler kart göstermeden futbolcuyu oyundan ihraç ediyor ya da uyarıyordu.
Ronaldo ve Messi'nin son büyük organizasyonu
2022 Dünya Kupası, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için ayrı bir önem taşıyor. Futbol kariyerlerinin son dönemlerine gelen iki oyuncu için de bu turnuvanın final organizasyonu olduğu söyleniyor. Futbol tarihinin en büyük rekabetine imza atan ikili, Katar'da Dünya Kupası'nı kazanmak ve kariyerlerinde bir ilke imza atmak için mücadele edecekler.
Ronaldo 'ben bitmedim' demek istiyor
- Manchester United formasıyla son dönemlerde eleştirilerin hedefi haline gelen Ronaldo, Katar'da büyük bir meydan okumaya imza atmaya çalışacak. Futbol dünyasına 'ben bitmedim' mesajını vermek isteyecek olan Ronaldo, müzesindeki tek eksik olan Dünya Kupası'nı elde etmenin hayalini kuruyor.
Messi'nin 1000. maç hayali
- PSG'de etkili bir performansa imza atan Lionel Messi ise 2014'te finalde kaybettiği Dünya Kupası'nı bu kez kazanmak istiyor. Arjantinli futbolcunun hedeflerinden biri de kariyerinin 1000. maçına Dünya Kupası finalinde çıkmak.