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2022 FIFA Dünya Kupası'nın perdesi açılıyor

2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yarın yapılacak açılış maçıyla başlayacak. Toplam 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

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Haber Merkezi AA
2022 FIFA Dünya Kupasının perdesi açılıyor
Dünya Kupası

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında yarın ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak A Grubu müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. TRT 1'den canlı yayımlanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Orsato, turnuvada ilk kez düdük çalacak. Mücadelede 46 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını vatandaşları Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Romanya'dan Istvan Kovacs yapacak.

Sürpriz peşinde

Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alacak Katar, sürpriz yapmaya çalışacak. Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. kez mücadele edecek Ekvador ise 3 puan almayı hedefleyecek. A Grubu'nun diğer maçında ise 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak.

Son 16 turu mücadelesi, 3 Aralık'ta başlayacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak.

Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. 9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

  • Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonluk maçı ise 18 Aralık'ta oynanacak.

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