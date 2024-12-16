UEFA bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ekip ile UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kaldıran takımın karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının yerini ve tarihini duyurdu. Peki, 2025 UEFA Süper Kupa maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar.

2025 UEFA SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

2025 UEFA Süper Kupa mücadelesi, 13 Ağustos'ta İtalya'nın Udine şehrinde yapılacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ekip ile UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kaldıran takımın karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı, Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanacak.

2024 UEFA SÜPER KUPASINI KİM KAZANDI, NEREDE OYNANDI?

2024 UEFA Süper Kupası’nı Real Madrid kazandı. Karşılaşma 4 Ağustos 2024 tarihinde Polonya'nın Varşova kentindeki Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynandı.

UEFA SÜPER KUPASI’NI EN ÇOK KAZANAN TAKIM HANGİSİ?

Real Madrid bu kupayı 6 kere kazanarak listenin zirvesinde yer alıyor. Barcelona ve Milan Süper Kupa’yı 5 kez kazandı. Liverpool ise 4 kez kazanarak 4. sırada yer aldı.







