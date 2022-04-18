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Spor 21 puanları silinen köklü kulübün kümede kalma savaşı gözyaşlarıyla son buldu
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21 puanları silinen köklü kulübün kümede kalma savaşı gözyaşlarıyla son buldu

Ekonomik sıkıntılar yüzünden yükümlülüklerini yerine getiremediği için 21 puanı silinen Derby County, ligin 43. haftasında Queens Park Rangers'a konuk oldu. Mücadeleden yenik ayrılan Derby'nin küme düşmesi kesinleşti.

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Haber Merkezi AA
21 puanları silinen köklü kulübün kümede kalma savaşı gözyaşlarıyla son buldu
Derby Countyli taraftarların üzüntüsü.
Teknik direktörlüğünü eski yıldız futbolcu Wayne Rooney'nin yaptığı İngiltere Championship (2. lig) ekibi Derby County, küme düştü.

Ekonomik sıkıntılar yüzünden yükümlülüklerini yerine getiremediği için 21 puanı silinen Derby County, ligin 43. haftasında Queens Park Rangers'a konuk oldu.

Queens Park Rangers, Amos'un 88. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı. Derby County'ten Lawrence 90 8'inci dakikada kırmızı kart gördü.

Bitime 3 hafta kala küme düşme hattının üstündeki Reading ile arasındaki fark 10 puana çıkan Derby County, Championship'e veda etti.

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