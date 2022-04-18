21 puanları silinen köklü kulübün kümede kalma savaşı gözyaşlarıyla son buldu Ekonomik sıkıntılar yüzünden yükümlülüklerini yerine getiremediği için 21 puanı silinen Derby County, ligin 43. haftasında Queens Park Rangers'a konuk oldu. Mücadeleden yenik ayrılan Derby'nin küme düşmesi kesinleşti.

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