3. Lig'in en başarılısı Bursaspor

Toplam 4 grupta 64 takımın mücadelesiyle başlayan 3. Lig'de 1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Muğlaspor, 3. Grup'ta Aliağa Futbol ve 4. Grup'ta Mardin 1969, 2. Lig vizesi aldı. Dört gruptan 20 takımın mücadele edeceği play-off'ta 2 takım daha 2. Lig'e yükselecek.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşadıktan sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor, bir sezon aradan sonra tekrar 2. Lig'e döndü.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayan Muğlaspor, bu yıl da başarılı performansını sürdürdü ve 2. Lig'e çıktı. Muğlaspor, en son 2006-2007'de 2. Lig'de yer almıştı.