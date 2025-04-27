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3. Lig'in en başarılısı Bursaspor

3. Lig'in en başarılısı Bursaspor

12:3427/04/2025, Pazar
AA
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Bursaspor şampiyonluk kupasını aldı.
Bursaspor şampiyonluk kupasını aldı.

3. Lig 2024-2025 sezonunda play-off'tan önceki lig aşaması tamamlanırken, bu dönemde en başarılı ekip Bursaspor, en golcü takım ise Sebat Gençlikspor oldu.

Toplam 4 grupta 64 takımın mücadelesiyle başlayan 3. Lig'de 1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Muğlaspor, 3. Grup'ta Aliağa Futbol ve 4. Grup'ta Mardin 1969, 2. Lig vizesi aldı. Dört gruptan 20 takımın mücadele edeceği play-off'ta 2 takım daha 2. Lig'e yükselecek.


23 Elazığ FK, Kuşadasıspor, Ergene Velimeşespor, Onuksports Kelkit Hürriyet, Nevşehir Belediyespor, Adıyaman FK, Bayburt Özel İdarespor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, Viranşehir Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor, Denizlispor ve 7 Eylül Turgutlu 1984, Bölgesel Amatör Lig'e geriledi.



Şampiyonlar

Süper Lig'de şampiyonluk yaşadıktan sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor, bir sezon aradan sonra tekrar 2. Lig'e döndü.


Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayan Muğlaspor, bu yıl da başarılı performansını sürdürdü ve 2. Lig'e çıktı. Muğlaspor, en son 2006-2007'de 2. Lig'de yer almıştı.


2022-2023'te Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yükselen İzmir temsilcisi Aliağa Futbol, ilk kez 2. Lig'de mücadele edecek.


2022-2023'te profesyonel lige tekrar dönen Mardin 1969 da ilk defa 2. Lig'de yer alacak.


En başarılı Bursaspor

Ligde 2,33 puan ortalaması yakalayan 1. Grup şampiyonu Bursaspor, en başarılı ekip olarak dikkati çekti.


Yeşil-beyazlı ekibi 2,23 puan ortalamasına sahip 4. Grup temsilcileri Mardin 1969 ile Sebat Gençlikspor, 2,13 puan ortalamasıyla 3. Grup şampiyonu Aliağa Futbol ve 2,1 puan ortalamasına sahip Ayvalıkgücü Belediyespor izledi.


En golcü Sebat Gençlikspor

4. Grup'ta aynı puanı topladığı Mardin 1969'un averajla gerisinde kalan Sebat Gençlikspo,r maç başına yakaladığı 2,43 gol ortalamasıyla en golcü ekip oldu.


Trabzon temsilcisini 2,13 gol ortalamalarıyla Bursaspor ve Mardin 1969, 2,03 gol ortalamasıyla 4. Grup'tan Orduspor 1967 izledi.


Ligin en golcü isimleri de 4. Grup'tan çıktı.


Normal sezonu 23 golle tamamlayan AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'dan Aykut Çift en golcü isim olurken, Sebat Gençlikspor'dan Samet Bulut 22 ve Orduspor 1967'den Osman Şahin 20 gol kaydetti.




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#Sebat Gençlikspor
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