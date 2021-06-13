37 yaşındaki Goran Pandev Avrupa Şampiyonası'nda tarihe geçti

Kuzey Makedonya'nın 37 yaşındaki yıldızı Goran Pandev, Avusturya ile oynanan maçta takımının eşitlik golünü attı.

İlk defa Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Kuzey Makedonya'da bu başarının mimarlarından biri olan Goran Pandev, futboldan emekli olma tarihini de bu turnuva sebebiyle ertelemişti.

Tecrübeli isim, ülkesi adına Avusturya'ya karşı attığı golle hem ülkesinin bu turnuvadaki ilk golünü atmış oldu hem de kariyeri adına unutulmaz bir an yaşadı.