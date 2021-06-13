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37 yaşındaki Goran Pandev Avrupa Şampiyonası'nda tarihe geçti

Kuzey Makedonya'nın tecrübeli futbolcusu Goran Pandev, ülkesinin ilk defa katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda takımı adına ilk golü atan isim oldu. 37 yaşındaki oyuncu attığı golden sonra büyük bir mutluluk yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
37 yaşındaki Goran Pandev Avrupa Şampiyonasında tarihe geçti
Goran Pandev, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Şampiyonası'nda ilk gol atan futbolcusu oldu.

Kuzey Makedonya'nın 37 yaşındaki yıldızı Goran Pandev, Avusturya ile oynanan maçta takımının eşitlik golünü attı.

İlk defa Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Kuzey Makedonya'da bu başarının mimarlarından biri olan Goran Pandev, futboldan emekli olma tarihini de bu turnuva sebebiyle ertelemişti.

Tecrübeli isim, ülkesi adına Avusturya'ya karşı attığı golle hem ülkesinin bu turnuvadaki ilk golünü atmış oldu hem de kariyeri adına unutulmaz bir an yaşadı.

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