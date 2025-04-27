45. Londra Maratonu'nun kazananları belli oldu

Tokyo, Berlin, Boston, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da koşuldu.

Kadınlarda 2021 Londra Maratonu galibi Kenyalı Joyciline Jepkosgei, 2.18.44'lük süresiyle ikinciliği, bitiş çizgisine 2 saat 19 dakikada ulaşan olimpiyat şampiyonu Hollandalı Sifan Hassan ise üçüncülüğü elde etti.

Kariyerinde iki olimpiyat ve 4'ü Londra'da olmak üzere 11 büyük maraton şampiyonluğu bulunan 40 yaşındaki Kenyalı Eliud Kipchoge ise yarışı 6. sırada tamamladı.