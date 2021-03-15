A Milli Takım, Avusturya'nın radarındaki Ercan Kara için harekete geçti: Görüşmeler başladı

Avusturya’nın Rapid Wien takımında forma giyen ve bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Ercan Kara hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki golcü oyuncunun menajeri Sertan Güneş, Avusturyalı yetkililerin kendi milli takımlarında oynaması için çalışmalar yürüttüğünü fakat aynı zamanda Türkiye'den de görüşmelerin olduğunu açıkladı.

"TFF ile bir görüşme oldu"

Yeni Şafak Spor Servisi'ne konuşan Güneş, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) görevli olan kıymetli biriyle görüşme oldu. Daha doğrusu tanışma ve bilgi alışverişi oldu. Şu anda mevcut forvetler sayılı. Avusturya Federasyonu'nun gözü önünde. Kararı her iki federasyonun yetkilileri verecek. Ercan işine saygılı bir futbolcu. Saha içinde ve özel hayatında örnek bir profesyonel futbolcu. Bunu da gösterdiği performansla sahaya yansıtıyor. Herkes için hayırlısı olur inşallah. Bundan sonrası yetkililerin elinde" ifadelerini kullandı.

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"Her türlü gol atabiliyor"

Ercan Kara'nın aranılan özelliklere sahip pivot forvet olarak görev yaptığını belirten Sertan Güneş, "Ercan her iki federasyonun radarında. İstatistikler ortada ve her türlü gol atabildiğini kanıtlıyor maçtan maça. Modern futbolun pivot diye nitelendirdiği pozisyonda aranılan özelliklere sahip bir futbolcu" dedi.

Şenol Güneş: Ercan'ı takip ediyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, basın mensuplarıyla yaptığı bir toplantıda, Ercan Kara'yı izlediklerini söylemişti. Güneş, "Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu kıyasıya bir rekabete girecek. Güven Yalçın, Serdar Dursun var, Ercan Kara var. Onlara da bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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32 maç; 17 gol, 8 asist

Rapid Wien'in ligde son oynadığı karşılaşma olan Hartberg mücadelesinde 2 gol atan Ercan Kara, takımının galibiyetinde önemli bir pay sahibi oldu. Bu sezon toplamda 32 karşılaşmada görev alan Kara, 17 gol ve 8 asistle oynadı.

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