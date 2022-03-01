A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "Bu bir 'one man show' değil" A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Kuntz, Portekiz maçının yanı sıra ülke futboluyla ilgili de önemli mesajlar verdi.

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