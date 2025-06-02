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A Milli Takım üç eksikle çalıştı: ABD hazırlıkları sürüyor

A Milli Takım üç eksikle çalıştı: ABD hazırlıkları sürüyor

17:572/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
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A Milli Takım
A Milli Takım

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran Cumartesi günü oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı. Ay-yıldızlılarda üç futbolcu antrenmanda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran Cumartesi günü oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.


TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına açık bölümünde pas ve istasyon çalışmaları gerçekleştirildi.


Öte yandan tedavileri devam eden Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu antrenmanda yer almadı.





#2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri
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