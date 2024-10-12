A Milli Takım'da İzlanda mesaisi başladı

A Milli Takım, İzlanda maçına hazırlanıyor.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda mücadelenin hazırlıkları başladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında 14 Ekim'de İzlanda ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ay-yıldızlı ekipte, Barış Alper Yılmaz sakatlığı Kaan Ayhan ise cezalı duruma düşmesi nedeniyle bu karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı.
A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde son olarak Karadağ'ı 1-0 mağlup etmişti.
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