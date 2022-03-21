Spor A Milli Takımı Portekize gitti
FUTBOL FUTBOL

A Milli Takımı Portekiz'e gitti

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü Portekiz'e konuk olacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
A Milli Takımı Portekize gitti
A Milli Takım Portekiz'de

Ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla müsabakanın oynanacağı Porto kentine hareket etti.

Türkiye'de oynayan futbolcular kafilede yer alırken, yurt dışında görev yapan milli oyuncuların büyük bölümü ise Portekiz'de takıma katılacak. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki milli takım, ilk çalışmasını TSİ 20.00'de Sao Miguel Stadyumu'nda basına açık yapacak.

Aday kadro

A Milli Takım'ın teknik direktör Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

  • Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır.
  • Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz.
  • Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.

Stefan Kuntz: Türk halkı gurur duyacak
SPOR
Stefan Kuntz: Türk halkı gurur duyacak

Rakibimiz Portekiz'in kadrosu belli oldu
SPOR
Rakibimiz Portekiz'in kadrosu belli oldu
Aracı polis memuru kullanıyordu

Aracı polis memuru kullanıyordu

​Hakkari'de bir araçtan kilolarca patlayıcı çıktı.
Kuyumcular banka kuruyor

Kuyumcular banka kuruyor

​Altınbank bu yıl faaliyete başlayacak.
Elemanı da maaşı da devlet verecek

​Uçağın düştüğü yerde yangın uyarısı yapıldı.

​Turist sayısı şubat ayında yüzde 186.5 arttı.

​İSKİ Genel Müdürü uyardı: Dere yataklarında bulunmayın.

Yedi yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı.

​Dört aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu.

Çıkış tarihi belli oldu: Trafik problemini sonsuza dek çözecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.