A Milli Takımımızın Letonya kabusu sürüyor: Öne geçsek de kazanamıyoruz

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemeleri üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar;

GOL!

2. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasını alan Kenan Karaman, ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan çektiği şutla topu filelere gönderdi. 1-0

11. dakikada Savalnieks’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Uldrikis’in kafa vuruşundan top kalenin üstünden dışarı çıktı.

15. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası dışından çektiği şut, kaleci Steinbors’un elinde kaldı.

18. dakikada Yusuf Yazıcı’nın sağ taraftan pasını alan Burak Yılmaz’ın çektiği şut Letonya savunmasına çarparak kornere çıktı.

21. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında Hakan Çalhanoğlu’nun pasında ceza alanı içinde buluşan Kenan Karaman’ın bekletmeden yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı.

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22. dakikada Burak Yılmaz’ın pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Hakan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors’ta kaldı.

27. dakikada Letonya’nın kullandığı korner atışında Oss’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ancak faul yapıldığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

33. dakikada Savalnieks’e baskı yaparak topu kapan Caner Erkin, Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı duvar pasının ardından çektiği sert şut, önce kaleci Steinbors’a ardından da üst direğe çarparak kornere çıktı.

GOL!

33. dakikada Caner Erkin’in kullandığı korner atışında Letonya savunmasının uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında karşılayan Hakan Çalhanoğlu’nun çektiği şut, filelerle buluştu. 2-0

GOL!

35. dakikada hızlı gelişen Letonya atağında Uldrikis’ın indirdiği hava topunu alan Jurkovskis sol kanattan ortasını yerden uzak direğe çıkardı. Savalnieks, müsait pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

37. dakikada Türkiye A Milli Takımı’nın kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Burak Yılmaz’ın sert şutu az farkla auta çıktı.

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GOL!

52’nci dakikada Tobers’in müdahalesi ile Mert Müldür ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Daniel Stefanski penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Burak Yılmaz’ın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

GOL!

58’inci dakikada Savalnieks’in kullandığı serbest vuruşta Oss, kafa ile topu altıpasa indirdi. Kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Uldrikis’in vuruşunda top filelere gitti: 3-2.

GOL!

79’uncu dakikada Emsis’n pasında ceza sahası içinde topla buluşan Davis Ikaunieks’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-3.

81’inci dakika Ozan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak’ın vuruşunda top yandan dışarı gitti.

89’uncu dakikada Taylan’ın pasında topla buluşan Çağlar’ın vuruşunda top üst filelerde kaldı.

90+1’inci dakikada Ozan Tufan’ın pasında topla buluşan Taylan’ın ortasında Deniz’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors’ta kaldı.

90+5'inci dakikada Mert Müldür'ün kaptırdığı top sonrasında Krollis, sol tarattan cezahasına girip şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

A Milli Futbol Takımımız 3 kez öne geçtiği maçta Letonya ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3-3 berabere kaldı pic.twitter.com/3euRxhrdRX REKLAM March 30, 2021

A Milli Takım’ın Letonya’ya karşı galibiyeti yok

Dünya Kupası Elemeleri’ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan A Milli Takım, Letonya karşısında 3-1 öne geçtiği mücadeleden 3-3’lük beraberlikle ayrıldı ve rakibi karşısında yine kazanamadı. Bugüne kadar Letonya’yla 5 resmi maçta karşı karşıya gelen milli takım, bu mücadelelerden 1 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı. 2 takım 2 kez de hazırlık maçlarında karşılaştı. 1924’te oynanan hazırlık maçında A Milli Takım 3-1 kazanırken, 2013’te oynanan hazırlık maçı ise 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Milliler, Letonya’ya karşı resmi maçlarda ise hiç galibiyet alamadı. 2003 yılında Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası’na katılmak için Play-Off mücadelesinde Letonya ile eşleşen Ay-Yıldızlılar, deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybederken, iç sahadaki karşılaşmada ise 2-0 öne geçmesine karşın 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrılarak Avrupa Şampiyonası’na katılamamıştı. Ay-yıldızlı ekip, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde de Letonya ile eşleşmişti. Grupta oynanan 2 maç da 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemelerindeki rakiplerinden Letonya ile daha önce oynadığı hiçbir resmi karşılaşmayı kazanamadı pic.twitter.com/n5QYHLgLnn — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 28, 2021

Seyirci alınmadı

A Milli Futbol Takımı ile Letonya arasında oynanan maça seyirci alınmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacaktı. Ancak, dün yapılan açıklamada koronavirüs salgınının seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu, seyirci alınmamasının uygun olduğuna karar verdi.

Burak Yılmaz’dan 28. gol

A Milli Takım’ın Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Letonya’yı ağırladığı karşılaşmada Burak Yılmaz, 52. dakikada penaltıdan ağları havalandırarak milli forma altındaki 28. golüne imza attı. Mert Müldür’ün 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdiği pozisyonda Tobers tarafından düşürülmesi sonucu Hakem Daniel Stefanski penaltı noktasını gösterirken, topun başına geçen yıldız golcü, fileleri havalandırarak skoru 3-1’e getiren isim oldu. Gruptaki ilk maçta Hollanda karşısında hat-trick yapan Burak Yılmaz, Letonya karşısında da gol sevinci yaşayarak 3. maçında 4. golüne ulaştı.

A Milli Takım forması altında 66. maçına çıkan Burak, 28. golünü kaydetti.