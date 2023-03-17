A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04 formasın giyen Mehmet Can Aydın ve Süper Lig'de Ümraniyespor'da görev yapan Umut Nayir, ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.





Mehmet Can Aydın, alt yaş kategorilerinde Almanya forması giyerken, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.





KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA / FORVET: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir





A Milli Takım'ın Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının kamp programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 19 Mart Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 20 Mart Pazartesi günü EURO 2024 Elemeleri ve kampın başlangıcına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantı, saat 14.30'da başlayacak.





Hazırlıklarına 20 Mart Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanlarla başlayacak ay-yıldızlılar, Ermenistan maçı için 24 Mart'ta Türk Hava Yolları'na ait uçakla Erivan'a gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu, aynı gün TSİ 17.15'te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Republican Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki resmi idmanını toplantının ardından TSİ 18.00'de bu tesiste gerçekleştirecek.





Ermenistan-Türkiye müsabakası, 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.





A Milli Takım, Ermenistan karşılaşmasının hemen ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla Erivan'dan Bursa'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 27 Mart Pazartesi günü saat 16.15'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, karşılaşma öncesindeki resmi antrenmanını da bu statta saat 17.00'de yapacak.





Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 28 Mart Salı günü oynanacak Türkiye-Hırvatistan maçı, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.



