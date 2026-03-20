A Milli Takım'ın play-off maçları kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın play-off maçları kadrosu açıklandı

14:0520/03/2026, Cuma
G: 20/03/2026, Cuma
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde oynayacağı Romanya ve olası final müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

Vincenzo Montella A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde oynayacağı Romanya ve olası final müsabakalarının aday kadrosunu belirledi.

Açıklanan kadroda şu isimler yer aldı:

KALECİLER:
Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
DEFANS:
Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik
ORTA SAHA:
Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
FORVET:
Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün
