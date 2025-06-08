A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi hazırlık maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile karşı karşıya geldi. Whitney Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ay-yıldızlı ekip, geriden gelerek 2-1 kazandı.





Millilere galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Arda Güler ile 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. ABD'nin tek golünü 1. dakikada McGlynn attı.





Türkiye bir diğer hazırlık karşılaşmasında 11 Haziran Çarşamba günü saat 04.00'te Meksika ile kozlarını paylaşacak.

İLKLERİ YAŞADILAR

Kaleci Berke Özer ile Mustafa Eskihellaç, ABD maçıyla birlikte bir ilki yaşadı. İki futbolcu bu karşılaşmayla birlikte ilk kez Ay-yıldızlı formayı giydi.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1' Maça hızlı başlayan ABD, McGlynn'in ceza sahası dışından attığı golle öne geçti: 1-0.

Jack McGlynn after one minute.



WHAT. A. HIT. 💥🇺🇸



Watch the game on TNT and Max 📺 pic.twitter.com/4M4eOHS6hJ — B/R Football (@brfootball) June 7, 2025

25' ABD savunması topu uzaklaştırmaya çalışırken meşin yuvarlak ceza sahası içerisinde baskı yapan Arda Güler'e çarptı ve ağlara gitti: 1-1.

27' Oğuz Aydın'ın ceza sahasında çektiği şut savunmadan döndü. Ceza sahası içerisinde dönen topa Kerem Aktürkoğlu vurdu ve takımımızı öne geçirdi: 1-2.

Arda Güler and Kerem Aktürkoğlu catch USMNT sleeping.



Türkiye respond with two goals in two minutes to take the lead 💨



Watch the game on TNT and Max 📺 pic.twitter.com/sq4atudbrS — B/R Football (@brfootball) June 7, 2025

İKİNCİ YARI

52' Sağ kanattan Luca de la Torre'nin ortasında arka direkte Arfsten'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

61' Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Malik Tillman'ın kafa vuruşunda kaleci Berke topu kontrol etti.

82' Kerem'in uzun pasında topla buluşan Arda, meşin yuvarlağı Barış Alper'e aktardı. Ceza sahasına giren Barış Alper'in sert şutunda top yandan dışarı çıktı.





ABD - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

ABD - Türkiye maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

Demir Ege Tıknaz ilk kez maç kadrosunda

Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Demir Ege Tıknaz, ilk kez maç kadrosuna da girdi. Yedekler arasında yer alan Demir Ege Tıknaz, ABD mücadelesinde şans verilmesi halinde ilk kez A Milli Takım forması da giyecek.





Çağlar Söyüncü kaptan

A Milli Futbol Takımı'nda ABD karşısında Çağlar Söyüncü kaptan sahaya çıktı. Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadığı ay-yıldızlı ekipte, teknik direktör Vincenzo Montella, kaptanlık pazu bandını Çağlar Söyüncü'ye verdi.

Türk taraftarlar, ABD'de milli takımı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı taraftarlar, Pratt & Whitney Stadyumun'daki maça büyük ilgi gösterdi. Sağanak yağışa rağmen tribünlerde çok sayıda Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yer dışında ABD taraftarlarının arasında da maçı takip etti.



















