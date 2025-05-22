ABD Türkiye maçı ne zaman? Aday kadro belli oldu

ABD ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı kapsamında, ABD'nin aday kadrosu belli oldu. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye A Mili Futbol Takımımızın hazırlık maçlarının ne zaman olacağı da merak edilmeye başlandı. İşte ABD -Türkiye ve Meksika-Türkiye maçlarının tarihleri.





A MİLLİ TAKIMIMIZIN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

Sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacak A Millî Takımımız , bu müsabakaların ilkinde 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yerel saatle 15.40'ta (TSİ 22.40) başlayacak.





Ay-Yıldızlılar, daha önce ABD ile biri resmî, üçü özel olmak üzere toplam dört müsabaka oynadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Millî Takım, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.





FIFA sıralamasında 16. sırada bulunan ABD, 1990 senesinden günümüze kadar düzenlenen biri hariç tüm Dünya Kupası finallerinde yer aldı ve bu yıl da 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da mücadele edecek.





A Millî Takımımız, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak . Rakibimiz ABD de aynı gün özel maçta EURO 2024'ün çeyrek finalist takımlarından İsviçre karşısına çıkacak.





ABD'NİN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Erkek Futbol Takımı'nın 7 Haziran'da özel maçta karşılaşacağı ABD'nin aday kadrosu belli oldu. ABD Milli Futbol Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mauricio Pochettino tarafından belirlenen aday kadroda 27 futbolcu yer alıyor.





Aday kadroya davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleci: Matt Freese (New York City), Patrick Schulte (Columbus Crew), Zack Steffen (Colorado Rapids), Matt Turner (Crystal Palace)

Defans: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alexander Freeman (Orlando City), DeJuan Jones (San Jose Earthquakes), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace), Miles Robinson (Cincinnati)

Orta saha: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Johnny Cardoso (Real Betis), Luca de la Torre (San Diego), Diego Luna (Real Salt Lake), Jack McGlynn (Houston Dynamo), Quinn Sullivan (Philadelphia Union), Malik Tillman (PSV), Sean Zawadzki (Columbus Crew)

Forvet: Brenden Aaronson (Leeds United), Patrick Agyemang (Charlotte), Folarin Balogun (Monaco), Damion Downs (Köln), Brian White (Vancouver Whitecaps), Haji Wright (Coventry City)