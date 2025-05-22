ABD Türkiye maçı ne zaman? Aday kadro belli oldu

ABD Mili Futbol Takımı ile Türkiye arasında oynanacak özel maç öncesinde, ABD'nin aday kadrosu açıklandı. 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, bu maçın ardından ise Meksika ile hazırlık maçı oynayacak. Peki ABD Türkiye maçı ne zaman? İşte milli takımımızın hazırlık maçı takvimi
ABD ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı kapsamında, ABD'nin aday kadrosu belli oldu. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye A Mili Futbol Takımımızın hazırlık maçlarının ne zaman olacağı da merak edilmeye başlandı. İşte ABD -Türkiye ve Meksika-Türkiye maçlarının tarihleri.
A MİLLİ TAKIMIMIZIN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ
Ay-Yıldızlılar, daha önce ABD ile biri resmî, üçü özel olmak üzere toplam dört müsabaka oynadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Millî Takım, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.
FIFA sıralamasında 16. sırada bulunan ABD, 1990 senesinden günümüze kadar düzenlenen biri hariç tüm Dünya Kupası finallerinde yer aldı ve bu yıl da 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da mücadele edecek.
ABD'NİN ADAY KADROSU AÇIKLANDI
A Milli Erkek Futbol Takımı'nın 7 Haziran'da özel maçta karşılaşacağı ABD'nin aday kadrosu belli oldu. ABD Milli Futbol Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mauricio Pochettino tarafından belirlenen aday kadroda 27 futbolcu yer alıyor.
Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda 7 Haziran'da oynanacak ABD-Türkiye maçı, TSİ 22.40'ta başlayacak.