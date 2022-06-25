Abdullah Avcı iki stoperden birini istiyor

Trabzonspor’da stoper arayışları sürüyor. Bordo-mavililerde, transfer listesinin ilk sırasında yer alan Shakhtar Donetsk’in Brezilyalı oyuncusu Marlon’un yanı sıra İspanyol ekibi Real Betis’te forma giyen Bartra da öne çıkıyor.

FIFA’nın, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna kulüplerinde oynayan futbolcular için 1 yıl askıya alma hakkını kullanma opsiyonu tanıması sonrası Marlon’un taliplerinin artması nedeniyle alternatifli bir transfer planı hazırlayan bordo-mavililer Bartra için de temaslara başladı.

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Marlon Trabzon'a yakın

Bir sene futboldan uzak kalmak istemeyen ve kariyerini Avrupa’da sürdürmeyi planlayan Marlon’un kendisiyle uzun süredir ilgilenen bordo-mavililere sıcak baktığı ifade edildi.

Bartra’nın bonservisini elinde tutan Real Betis ise sözleşmesi 2023 yılında bitecek oyuncu için sadece satış düşünüyor.

Bordo-mavililer, 4 Temmuz’daki Slovenya kampına stoperi yetiştirmek istiyor.

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