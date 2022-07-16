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Abdullah Avcı'dan 'pas' vurgusu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımdan daha fazla pas istiyor. Avcı, ‘daha fazla pas yapın, rakibi koşturun’ şeklinde uyardığı oyuncularından önceki gün oynanan MTK Budapeşte maçında da daha fazla topa sahip olmalarını istedi.

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Haber Merkezi AA
Abdullah Avcıdan pas vurgusu
Abdullah Avcı idmanda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya’da kamp yapan Trabzonspor, bugün kampta ikinci ve son hazırlık karşılaşmasını oynayacak. 4 Temmuz’da başlayan kamptaki ilk hazırlık maçında Macaristan’ın MTK Budapeşte takımını Vitor Hugo ve Yusuf Erdoğan’ın golleriyle 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, bu kez Çekya 1. Lig ekiplerinden Slovacko ile karşılaşacak. Karşılaşma, Bugün saat 19.00’da başlayacak.

Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. MTK Budapeşte maçı sonrası konuşmayan bordo-mavili takımın teknik adamı, gündemdeki konular ile yurt dışı birinci etap kamp çalışmalarını değerlendirecek.

"Rakibi koşturun"

Abdullah Avcı, futbolculardan daha fazla pas yapmalarını isterken çalışmalarda bu konu ön plana çıkıyor. Avcı, antrenmanlarda ‘daha fazla pas yapın, rakibi koşturun’ şeklinde uyardığı oyunculardan MTK Budapaşte maçında da daha fazla topa sahip olma ve pas yapma konusunda istekte bulundu.

Slovenya kampını yarın tamamlayacak olan bordo-mavililer, 20-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Avusturya kampında 2 hazırlık maçı yapacak.

Karadeniz ekibinin, 25 Temmuz’da İtalya’nın Empoli takımı ile hazırlık maçı oynayacağı, bu karşılaşma öncesi bir hazırlık müsabakasının daha planlandığı öğrenildi.

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