Abdullah Avcı'dan Vitor Hugo açıklaması: "Turladık ama keyfim kaçık"

Trabzonspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın mesajlarından öne çıkanlar;

*"Hugo'nun durumunu bilmiyorum. MR'a gidecek şu anda. O anlamda keyfim kaçık. Eksik olduğumuz bir pozisyondu. Önemli oyuncularımızdan biri, her şeyden önce sağlık. Ciddi bir şey yoktur diye düşünüyoruz."

Vitor Hugo'nun diz kapağında sorun bulunuyor. Oyuncunun durumu, MR sonrası netleşecek.

*"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İstediklerimizi tek tek yaptılar. Rakibe çalışmıştık ve çalıştıklarımızı uyguladık."

*"Fenerbahçe ne ilk kez ne de son kez oynayacağız. Çok iyi bir şekilde hazırlanıp en iyi sonucu almaya çalışacağız"



