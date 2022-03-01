Abdullah Avcı'dan Vitor Hugo açıklaması: "Turladık ama keyfim kaçık"

Trabzonspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.
İşte Abdullah Avcı'nın mesajlarından öne çıkanlar;
*"Hugo'nun durumunu bilmiyorum. MR'a gidecek şu anda. O anlamda keyfim kaçık. Eksik olduğumuz bir pozisyondu. Önemli oyuncularımızdan biri, her şeyden önce sağlık. Ciddi bir şey yoktur diye düşünüyoruz."
- Vitor Hugo'nun diz kapağında sorun bulunuyor. Oyuncunun durumu, MR sonrası netleşecek.
*"Fenerbahçe ne ilk kez ne de son kez oynayacağız. Çok iyi bir şekilde hazırlanıp en iyi sonucu almaya çalışacağız"