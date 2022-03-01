Spor Abdullah Avcıdan Vitor Hugo açıklaması "Turladık ama keyfim kaçık"
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Abdullah Avcı'dan Vitor Hugo açıklaması: "Turladık ama keyfim kaçık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarı finale yükseldikleri Antalyaspor maçından sonra Vitor Hugo'nun sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcıdan Vitor Hugo açıklaması: Turladık ama keyfim kaçık
Vitor Hugo, Antalyaspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Trabzonspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın mesajlarından öne çıkanlar;

*"Hugo'nun durumunu bilmiyorum. MR'a gidecek şu anda. O anlamda keyfim kaçık. Eksik olduğumuz bir pozisyondu. Önemli oyuncularımızdan biri, her şeyden önce sağlık. Ciddi bir şey yoktur diye düşünüyoruz."

  • Vitor Hugo'nun diz kapağında sorun bulunuyor. Oyuncunun durumu, MR sonrası netleşecek.
*"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İstediklerimizi tek tek yaptılar. Rakibe çalışmıştık ve çalıştıklarımızı uyguladık."

*"Fenerbahçe ne ilk kez ne de son kez oynayacağız. Çok iyi bir şekilde hazırlanıp en iyi sonucu almaya çalışacağız"
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