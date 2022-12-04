Spor Abdullah Avcı ile Peres arasında güldüren diyalog
FUTBOL FUTBOL

Abdullah Avcı ile Peres arasında güldüren diyalog

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarının arasına girerek Brezilyalı futbolcu Bruno Perez'e soru yöneltti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcının Bruno Perese sorduğu soru
Abdullah Avcı basın toplantısına gazeteci gibi katıldı.

Antalya'da kampta olan Trabzonspor'da Bruno Peres, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı da gazetecilerin arasına girerek Brezilyalı futbolcuya soru yöneltti.

Sakatlıktan dönen oyuncusuna Avcı, "İkinci maçta ne kadar süre almak istiyorsun?" diye sordu. Peres, "Hocamız ne derse o" karşılığını verdi.

İkili arasında yaşanan bu diyalog basın mensuplarını kahkahaya boğdu.

İşte o anlar:

Trabzonspor-Hull City: 1-1
SPOR
Trabzonspor-Hull City: 1-1


Peleden mesaj var

Pele'den
mesaj var

Sağlık durumunu kendi açıkladı.
Favoriler sahaya çıkıyor

Favoriler
sahaya çıkıyor

Dünya Kupası son 16 turunda bugün iki maç oynanacak.
13 maçtır kazanamıyorlar

13 maçtır
kazanamıyorlar

​Başkent ekibi büyük hüsran yaşıyor.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Unvanını korudu

Unvanını korudu

​Tyson Fury maç sonu Usyk'e meydan okudu.
Messi hız kesmiyor

Messi hız kesmiyor

​Dünya Kupası çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi Arjantin oldu.
Kariyerindeki 1000'inci maç

Kariyerindeki 1000'inci maç

​Lionel Messi, Avustralya maçında kariyer rekorunu kırdı.
Jesus'tan transfer itirafı

Jesus'tan transfer itirafı

​Fenerbahçe devre arasında transfer yapacak mı?
Geriden gelerek kazandı

Geriden gelerek kazandı

​Fenerbahçe-Villarreal maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Hollanda çeyrek finalde

Hollanda çeyrek finalde

​ABD'yi 3-1 yenen Hollanda tur atlayan taraf oldu.
Kaleciyi yere düşürdü

Kaleciyi yere düşürdü

​Serdar Dursun'un penaltısı sosyal medyayı salladı
Inter peşinde

Inter peşinde

​İtalyan devi Altay Bayındır için harekete geçti
Kötü prova

Kötü prova

Galatasaray-Vallecano maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.