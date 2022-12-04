Abdullah Avcı ile Peres arasında güldüren diyalog

Antalya'da kampta olan Trabzonspor'da Bruno Peres, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı da gazetecilerin arasına girerek Brezilyalı futbolcuya soru yöneltti.
Sakatlıktan dönen oyuncusuna Avcı, "İkinci maçta ne kadar süre almak istiyorsun?" diye sordu. Peres, "Hocamız ne derse o" karşılığını verdi.
İkili arasında yaşanan bu diyalog basın mensuplarını kahkahaya boğdu.
İşte o anlar:
🎙Abdullah Avcı, Antalya kampında sakatlıktan dönen Bruno Peres’e soru sordu.
🎥@gzt_sporpic.twitter.com/a0HCekY4qZ
🎙Abdullah Avcı, Antalya kampında sakatlıktan dönen Bruno Peres’e soru sordu.