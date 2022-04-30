Abdurrahim Albayrak: "Burak başkanım bu kaosa camiayı kulübü siz soktunuz"

Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü eski İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kulübü kaosa Başkan Burak Elmas’ın sürüklediğini ifade ederek, "Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Dün başkanımızı hepimiz üzüntüyle dinledik. Başkanımız, bu kaosu ortadan kaldırmadan seçime gitmek istemediğini ifade etti. Sevgili Burak başkanım bu kaosa camiayı, kulübü siz soktunuz, siz getirdiniz" şeklinde konuştu.

Son 1 aylık süreçten endişeli olduğunu söyleyen Albayrak, "Sevgili başkanımız bu işlerden haberi olmadığını söylüyor. Sevgili Galatasaraylılar, dakika dakika, isim isim, mekan mekan hepsinden haberim var. Yapma sevgili başkanım. Manzara burada. Bütün Galatasaraylılar görüyor" diye konuştu.

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"Galatasaray’ın zarar görmemesi lazım"

"Galatasaray’ın zarar görmemesi lazım. Buradan kulübü hep beraber çıkartmalıyız. Buna mecburuz. Bu çatı altındaki herkesin bir görevi var. Ben, elimi taşın altına koyacağım ama bu seçime 2 değerli başkan adayımız girecek. Onların hakkıdır."

"Galatasaray Divan Kurulu’nun müdahale etmesi lazım"

"Geçen sene birçok kişi bana istifa etmemi söyledi, bana kızdı. İstifa edemezdim. Çünkü başkanımız ölüm döşeğindeydi. Mustafa Cengiz’e rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Onu yapamazdım. Ben böyle bir insan değilim. Galatasaraylıların bir, birlik, beraber olacağını düşünüyorum. Kim seçilirse seçilsin bu işin içinden çıkacağız. Hem Eşref başkanımız hem de Metin başkanımızı tebrik ediyorum. Kaçmadılar, aslanlar gibi ekiplerini kurdular, hazırlıklarını yaptılar, seçime hazırlandılar. Onları destekleyeceğiz ama seçime kadar endişeliyim, huzursuzum. Kalan sürede bu süreci denetleyecek bir mekanizmayla Galatasaray Divan Kurulu’nun müdahale etmesi lazım."

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Futbol takımının geçen sezonu gol averajıyla şampiyonluğu kaçırdığını da belirten Albayrak, "Bu sene bir ara hepimiz düşme hattındaki 2-3 takımı takip eder duruma geldik. Galatasaray’da böyle bir şey olabilir mi?" cümlelerine yer verdi.