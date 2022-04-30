Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Abdurrahim Albayrak "Burak başkanım bu kaosa camiayı kulübü siz soktunuz"
FUTBOL FUTBOL

Abdurrahim Albayrak: "Burak başkanım bu kaosa camiayı kulübü siz soktunuz"

Galatasaray eski İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Başkanı Burak Elmas için yaptığı açıklamada, "Burak başkanım bu kaosa camiayı, kulübü siz soktunuz, siz getirdiniz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Abdurrahim Albayrak: Burak başkanım bu kaosa camiayı kulübü siz soktunuz
Abdurrahim Albayrak

Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü eski İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kulübü kaosa Başkan Burak Elmas’ın sürüklediğini ifade ederek, "Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Dün başkanımızı hepimiz üzüntüyle dinledik. Başkanımız, bu kaosu ortadan kaldırmadan seçime gitmek istemediğini ifade etti. Sevgili Burak başkanım bu kaosa camiayı, kulübü siz soktunuz, siz getirdiniz" şeklinde konuştu.

Son 1 aylık süreçten endişeli olduğunu söyleyen Albayrak, "Sevgili başkanımız bu işlerden haberi olmadığını söylüyor. Sevgili Galatasaraylılar, dakika dakika, isim isim, mekan mekan hepsinden haberim var. Yapma sevgili başkanım. Manzara burada. Bütün Galatasaraylılar görüyor" diye konuştu.

"Galatasaray’ın zarar görmemesi lazım"

"Galatasaray’ın zarar görmemesi lazım. Buradan kulübü hep beraber çıkartmalıyız. Buna mecburuz. Bu çatı altındaki herkesin bir görevi var. Ben, elimi taşın altına koyacağım ama bu seçime 2 değerli başkan adayımız girecek. Onların hakkıdır."

"Galatasaray Divan Kurulu’nun müdahale etmesi lazım"

"Geçen sene birçok kişi bana istifa etmemi söyledi, bana kızdı. İstifa edemezdim. Çünkü başkanımız ölüm döşeğindeydi. Mustafa Cengiz’e rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Onu yapamazdım. Ben böyle bir insan değilim. Galatasaraylıların bir, birlik, beraber olacağını düşünüyorum. Kim seçilirse seçilsin bu işin içinden çıkacağız. Hem Eşref başkanımız hem de Metin başkanımızı tebrik ediyorum. Kaçmadılar, aslanlar gibi ekiplerini kurdular, hazırlıklarını yaptılar, seçime hazırlandılar. Onları destekleyeceğiz ama seçime kadar endişeliyim, huzursuzum. Kalan sürede bu süreci denetleyecek bir mekanizmayla Galatasaray Divan Kurulu’nun müdahale etmesi lazım."

Futbol takımının geçen sezonu gol averajıyla şampiyonluğu kaçırdığını da belirten Albayrak, "Bu sene bir ara hepimiz düşme hattındaki 2-3 takımı takip eder duruma geldik. Galatasaray’da böyle bir şey olabilir mi?" cümlelerine yer verdi.
1453 detayı

1453 detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda soruldu.
TOKİ ev ve iş yerlerini satışa çıkarıyor

TOKİ ev ve iş yerlerini
satışa çıkarıyor

Yüzde 25 peşinat, 120 ay vade.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri ile Ukraynayı görüştü: Elimizden gelen desteği vermeye hazırız

Yunan adalarına akın

Yunan adalarına akın

​Feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluştu.

Patlamadan yeni görüntüler

Patlamadan yeni görüntüler

Üç kişi hayatını kaybetmiş, ortalık savaş alanına dönmüştü.

İMECE hazır: Türk gençliğinin kızıl elması olacak.

Türkiye'yi hedef alan belgelerin ardından ​Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İslami finansçı yetiştirecek
Gündem

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İslami finansçı yetiştirecek

Eğitim ve gençlikle ilgili pek çok önemli çalışmaya imza atan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, bu defa İslami finansla ilgili bir proje başlatıyor. Finans Genç projesinde, iki yıl boyunca eğitim gören üniversite öğrencileri İslami finans alanında yetiştirilerek uluslararası piyasalarda görev alacak.
Rusya: Ukrayna'nın 142 uçak ve 112 helikopterini vurduk
Dünya

Rusya: Ukrayna'nın 142 uçak ve 112 helikopterini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 142 uçak, 112 helikopter ve 2 bin 656 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektrik protestosuna tepki: Zihinsel olarak karanlıkta kalmış
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektrik protestosuna tepki: Zihinsel olarak karanlıkta kalmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası protestosunu eleştiren Erdoğan, "Bu zat zihinsel olarak karanlıkta kalmış durumda. Yanındaki kendi danışmanları da Bay Kemal’i ciddi manada aldatıyorlar. Çünkü kendisinin ufku yok. Bu ufuk karanlık. Onun için onu aydınlatmaya büyük ihtiyaç var" dedi. Altılı masanın savrulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kimi aday belirleyecek bizim sorunumuz değil. Cumhur İttifakı 2023’e doğru yürüyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca enflasyonla mücadele için yol haritasının belirlendiğini işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakamların mayıs ayından sonra gerilemeye başlayacağını söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.