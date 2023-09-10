Aboubakar'a 10 milyon euroluk teklif

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'a Katar ekibi Al Rayyan'dan teklif geldi.





Fanatik Gazetesi'nin haberine göre: Katar takımı Al Rayyan'ın Vincent Aboubakar için yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir teklif geldiği ancak golcü oyuncunun bu teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.





Siyah-beyazlılardan yıllık 3.1 milyon Euro kazanan Kamerunlu golcüye, Katar kulübünden senelik 8 milyon Euro garanti ücret ve 1.5 milyon Euro da şampiyonluk bonusu olmak üzere toplam 9.5 milyon Euro’luk bir teklif geldiği iddia edildi.





Vincent Aboubakar'ın gelen bu teklifi reddettiği ve takımda kalmak istediği belirtildi.





Kamerunlu golcü bu sezon şu ana kadar çıktığı 9 maçta 5 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.























