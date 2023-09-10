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Spor

Aboubakar'a 10 milyon euroluk teklif

Katar ekiplerinden Al Rayyan, Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a teklif yaptı. Kamerunlu golcünün ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edildi.

11:37 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'a Katar ekibi Al Rayyan'dan teklif geldi.


Fanatik Gazetesi'nin haberine göre: Katar takımı Al Rayyan'ın Vincent Aboubakar için yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir teklif geldiği ancak golcü oyuncunun bu teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.


Siyah-beyazlılardan yıllık 3.1 milyon Euro kazanan Kamerunlu golcüye, Katar kulübünden senelik 8 milyon Euro garanti ücret ve 1.5 milyon Euro da şampiyonluk bonusu olmak üzere toplam 9.5 milyon Euro’luk bir teklif geldiği iddia edildi.


Vincent Aboubakar'ın gelen bu teklifi reddettiği ve takımda kalmak istediği belirtildi.


Kamerunlu golcü bu sezon şu ana kadar çıktığı 9 maçta 5 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.







#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Katar
#Al Rayyan
#teklif
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