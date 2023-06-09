Acun Ilıcalı yeni bir kulüp daha aldı: Shelbourne FC

Daha önce İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, yeni bir kulüp daha satın aldı. İskoçya ekiplerinden Dundee United ile ilgilendiği iddia edilen Acun Ilıcalı, İrlanda'dan bir kulüp aldı.





Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Ilıcalı, İrlanda Premier Ligi ekibi Shelbourne FC’nin hisselerinin çoğunluğunu aldığını ifade etti. Avrupa Kupaları'na katılmak ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak istediğini belirten Ilıcalı, kulübe inandıklarını söyledi. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz."



