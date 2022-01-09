Acun Ilıcalı'nın ilk transferleri Fenerbahçe'den: İki oyuncuyla anlaşma sağlandı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Eldeki yabancı oyuncu sayısının düşürmeyi planlayan sarı-lacivertli takımda birçok oyuncuya teklifler var.

Ayrıca Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin, Fenerbahçeli 2 oyuncuyu kadrosuna kattığı iddia edildi. TRT Spor'dan Ahmet Fisunoğlu'nun haberine göre Hull City, Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc'ı kadrosuna kattı.

Anderlecht'i istiyordu

Daha önce yaptığı açıklamada Anderlecht'e gitmek istediğini söyleyen Sayyadmanesh aynı zamanda Hull City'den teklif aldığını da itiraf etmişti.

1 Temmuz 2019 yılında Esteghlal'den 753 bin euro karşılığında transfer edilen İranlı oyuncu, bu sezon 24 maçta, 9 gol ve 4 asistle oynadı. Miha Zajc ise 22 maçta 3 gol kaydetti.

SPOR Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh oynamak istediği takımı açıkladı: Görüşmeler devam ediyor