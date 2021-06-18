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Ada derbisinde kazanan çıkmadı: İngiltere ve İskoçya puanları paylaştı

İngiltere ve İskoçya EURO 2020 ikinci maçlarında karşı karşıya geldi. Son dakikaları nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ada derbisinde kazanan çıkmadı: İngiltere ve İskoçya puanları paylaştı
İngiltere-İskoçya maçında gol sesi çıkmadı.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda İngiltere ile İskoçya 0-0 berabere kaldı.

Turnuvanın ev sahiplerinden İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan D Grubu ikinci maçında İskoçya ile karşılaştı.

İngiltere, 11. dakikada gole yaklaştı. Mason Mount'un kullandığı kornere iyi yükselen John Stones'un yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.

İskoçya ise 62. dakikada kullanılan köşe vuruşunda net bir fırsattan yararlanamadı. Lyndon Dykes, ceza alanında yaptığı vuruşla topu kaleye doğru gönderdi. Reece James, direk dibinde kafasıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

  • İki takımın da tehlikeli pozisyonlar geliştirdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla İngiltere 4, İskoçya ise bir puana ulaştı.

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