Ada derbisinde kazanan çıkmadı: İngiltere ve İskoçya puanları paylaştı

Ekonomi

Rusya Türkiye'ye uçuşları yeniden başlatıyor

Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye’de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor." dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Rusya'nın ülkemize uçuşları başlatması, güvenin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.