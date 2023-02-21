Adana Demirspor ayrılığı duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gökhan Töre'nin kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.