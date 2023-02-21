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Spor

Adana Demirspor ayrılığı duyurdu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Gökhan Töre'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

19:03 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Gökhan Töre

Gökhan Töre

Süper Lig'de Adana Demirspor, Gökhan Töre ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gökhan Töre'nin kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Bu sezonun başında Adana Demirspor'a transfer olan Gökhan Töre, 5 maçta süre alırken 2 asist kaydetmişti.

Adana Demirspor resmen duyurdu

Adana Demirspor'dan önceki gün yapılan açıklamada, Club Guarani'den Jorge Emanuel Morel Barrios ve Gaziantep FK'dan Furkan Soyalp'in 2022/23 sezonunun sonuna kadar kiralandığı belirtilmişti.




#Gökhan Töre
#Adana Demirspor
#transfer
2 saat önce
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Adana Demirspor ayrılığı duyurdu
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