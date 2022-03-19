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Adana Demirspor Başakşehir'e geçit vermedi

Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bu mücadele ile birlikte Adana Demirspor 3 maç sonra kazanırken, Başakşehir'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor sahasında Medipol Başehir'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Tayyip Talha Sanuç ve 80. dakikada Birkir Bjarnason kaydetti. İstanbul ekibinin tek golünü ise 48. dakikada Danijel Aleksic kaydetti.

Milli aranın ardından Adana Demirspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Başakşehir'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u 2-1 yenen Başakşehir, o maçtan sonra oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Turuncu-lacivertliler bu süreçte 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

  • Adana Demirspor 3 maç sonra kazandı
  • Sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Adana Demirspor, ligde oynadığı son 3 maçı da kazanamamıştı. Adana Demirspor bu süreçte 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etmişti.
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