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ÖZET | Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:53 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

Süper Lig'de 2023/24 sezonunun ilk haftasında Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.


Mücadelenin ilk bölümü golsüz eşitlikle geçilirken Adana Demirspor, Cherif Ndiaye'nin asistinde Younes Belhanda'yla 27. dakikada üstünlük golünü buldu.


İlk yarının kalan bölümünde skor değişmedi ve devreye ev sahibi ekip 1-0 önde girdi.


Karşılaşmanın son bölümüne ev sahibi ekibin üstünlüğüyle girilirken konuk Çaykur Rizespor beraberlik golünü John Mary ile 88. dakikada buldu.


Son dakikalara 1-1'lik eşitlikle girilirken Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti.


Bu sonuçla Adana Demirspor yeni sezondaki ilk maçından 3 puanla ayrıldı, Çaykur Rizespor ise sezona mağlubiyetle başladı.


Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.


UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden Adana Demirspor, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında 17 Ağustos Perşembe günü Osijek'e konuk olacak.

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maç özeti

12. dakikada Belhanda’nın pasında topla buluşan Emre Akbaba’nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.

13. dakikada ceza yayından Yusuf’un sert şutunda top auta çıktı.

23. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Olawoyin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

GOL

27. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Svensson, pasını Belhanda’ya attı. Topu alan Belhanda, ceza saha içinde bulunan C.Ndiaye ile paslaştı. Tekrar topla buluşan Belhanda şutu filelerle buluştu. 1-0

31. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa Alikulov’un kafa vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı çeldi.

49. dakikada Rodrigues sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf şutunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada ceza yayı üzerinden Mithat Pala’nın şutunda top üstten auta çıktı.

85. dakikada hızlı bir şekilde ceza sahasına giren Akintola’nın, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Gökhan topu kurtardı.

86. dakikada Yusuf Erdoğan’ın ceza yayı üzerinden şutunda top az farkla auta çıktı.

GOL

87. dakikada sağ taraftan Alberk kullandığı köşe atışında ön direkte Emirhan topu kafayla arka direğe çevirdi. Orada bulunan J.Mary kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

GOL

90+1. dakikada savunmadan seken topu Yusuf Erdoğan penaltı noktasında göğsüyle kontrol etti. Ardından sol ayağıyla yaptığı vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1


#Süper Lig
#Adana Demirspor
#Çaykur Rizespor
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