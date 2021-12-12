GZT Giresunspor son dakikada yıkıldı

Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-0 Adana ekibinin üstünlüğü ile sona erdi. Adana Demirspor'un golü 90+3. dakikada Benjamin Stambouli'den geldi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 23'e yükseltirken GZT Giresunspor 19 puanda kaldı. Süper Ligi'in 17. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. GZT Giresunspor ise evinde Altay'ı konuk edecek.

Üç maçlık galibiyet serisine Adana Demirspor son verdi

GZT Giresunspor ligde oynadığı son üç maçı kazanmıştı. Sırasıyla Yeni Malatyaspor Beşiktaş ve Karagümrük’ü mağlup etmişti. GZT Giresunspor Adana Demirspor karşısında aldığı bu mağlubiyetle 19 puanda kaldı. Böylece Karadeniz temsilcisinin ligde üç maçlık galibeyet serisi de sona ermiş oldu.

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İki hafta sonra gelen galibiyet

Adana Demirspor ligde oynadığı son iki maçını kazanamamıştı. 14. haftada Kasımpaşa ile berabere kalan Demirspor, 15. haftada lider Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.