Ses getiren iddia: Süper Lig ekibi Hulk'u istiyor

Adana Demirspor için ses getiren bir transfer iddiası ortaya atıldı. Mavi-lacivertlilerin Brezilyalı golcü Hulk'un peşine düştüğü bildirildi.

Fanatik'in iddiasına göre Adana Demirspor, Brezilya’da Atletico Mineiro forması giyen ve sözleşmesi devam ediyor olmasına karşın ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Hulk’a resmi teklif yapacak.

Adana ekibinin başkanı Murat Sancak daha önce yaptığı açıklamada, "Balotelli erken ayrılsaydı Suarez, Pato, Hulk gibi isimlere yönelecektik" demişti.

Kariyerinde Porto ve Zenit gibi kulüplerde forma giyen ve 687 maçta 369 gol, 197 asist katkısı bulunan Hulk, şu andaki takımı Atletico Minerio'da ise 114 maçta 65 gol atıp 18 asist yaptı.

🎂 Hulk 36 yaşında!pic.twitter.com/isPR29OtMx — SPOR (@yenisafakspor) July 25, 2022