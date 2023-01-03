Hulk iddiasına yalanlama geldi

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Atletico Mineiro'da forma giyen Hulk'un transferini bitirdiği belirtilmişti.
36 yaşındaki golcünün transfer döneminin başlamasıyla Adana ekibine imzayı atacağı iddia edilmişti.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından iddianın yer aldığı haberi alıntılayan Sancak, "Benim niye haberim yok acaba transferin bittiğinden?" ifadelerini kullandı.
🎂 Hulk 36 yaşında!pic.twitter.com/isPR29OtMx
🎂 Hulk 36 yaşında!pic.twitter.com/isPR29OtMx— SPOR (@yenisafakspor) July 25, 2022