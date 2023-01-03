Spor Hulk iddiasına yalanlama geldi
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Hulk iddiasına yalanlama geldi

Adana Demirspor'un Brezilyalı golcü Hulk'un transferi için her konuda anlaşma sağladığı öne sürümüştü. Mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak bu iddiayı yalanladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor Hulku transfer edecek mi?
Hulk, Atletico Mineiro formasıyla çıktığı 114 maçta 65 gol attı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Atletico Mineiro'da forma giyen Hulk'un transferini bitirdiği belirtilmişti.

36 yaşındaki golcünün transfer döneminin başlamasıyla Adana ekibine imzayı atacağı iddia edilmişti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından iddianın yer aldığı haberi alıntılayan Sancak, "Benim niye haberim yok acaba transferin bittiğinden?" ifadelerini kullandı.

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