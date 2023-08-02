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Spor

Adana Demirspor'a Senegalli golcü

Yeni sezonda iddialı kadro kurmak isteyen Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Auxerre forması giyen sene sonu sözleşmesi sona eren M'baye Niang'ı kadrosuna katmaya yakın.

10:58 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
M'baye Niang

M'baye Niang

Süper Lig takımlarından Yukatel Adana Demirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. İddialı bir kadro kurmak isteyen mavi şimşekler Fransa'da son olarak Auxerre forması giyen M'Baye Niang'ı kadrosuna katmak istiyor.


İtalyan haber gazetesi Tuttomercato'nun haberine göre, "Adana Demirspor, Mbaye Niang ile anlaşma sağladı. Senegalli golcü, 2 yıllık sözleşme imzalamak için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.


Geçtiğimiz sezon Auxerre forması ile toplamda 32 maça çıkıp 7 gol kaydetti.


Kariyerinde Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al-Ahli ve Bordeaux gibi takımlarda formaları giydi.




#Adana Demirspor
#M'baye Niang
#Süper Lig
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