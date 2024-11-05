Adana Demirspor'dan ayrılmıştı: Hollanda'ya transfer oldu

Hollanda Eredevise ekiplerinden Fortuna Sittard, son olarak Adana Demirspor forması giyen Fransız orta saha Edouard Michut'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen orta saha Edouard Michut'un yeni adresi belli oldu.
21 yaşındaki başarılı futbolcu, Hollanda Eredevise takımlarından Fortuna Sittard'a transfer oldu.
Fortuna Sittard, Edouard Michut ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Adana Demirspor ile sözleşmesini lig başladıktan sonra fesheden Michut, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 25 maça çıkarken 1 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.
21 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro.