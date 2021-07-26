Spor Adana Demirspordan ses getiren bir transfer daha
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Adana Demirspor'dan ses getiren bir transfer daha

Mario Balotelli ve Younes Belhanda'yı kadrosuna katan Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi de renklerine bağladı.

Haber Merkezi AA
Adana Demirsporun yeni transfer Benjamin Stambouli kimidr
Schalke 04 formasıyla çıktığı 133 maçta 6 asist kaydetti.

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Fransız oyuncu Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Stambouli ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Benjamin Stambouli'nin daha önce Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'de, son olarak da Schalke 04'te forma giydiği bildirildi.

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