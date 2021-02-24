Adanaspor kalecisi Goran Karacic maçta fenalaştı

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Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi açıklaması: Sayısının 500'e çıkartılması talimatını verdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tüm sıkıntılara rağmen Türkiye'nin 2020'de üretimi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatifi sayısını 500'e çıkarma talimatı verdim. Tarım Kredi'nin marketleri ile zincir marketlerin yüksek fiyatlarla vatandaşımızı sömürdüğü noktada bizim piyasayı balansa etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.