Spor Adanaspor kalecisi Goran Karacic maçta fenalaştı
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Adanaspor kalecisi Goran Karacic maçta fenalaştı

TFF 1.Lig’in 23. haftasında Giresunspor ile karşılaşan Adanaspor’da kaleci Goran Karacic, maç esnasında fenalaşıp kendini yere bıraktı. Ambulans ile sahaya giren sağlık ekipleri genç kaleciyi hastaneye kaldırdı.

Haber Merkezi DHA
Goran Karacic ambulansla hastaneye kaldırıldı
Goran Karacic ambulansla hastaneye kaldırıldı

TFF 1. Lig’in 23’üncü haftasında Adanaspor sahasında lider Giresunspor’u konuk etti. Maçın 23’üncü dakikasında ev sahibi takımın kalecisi Goran Karacic fenalaşarak kendisini yere bıraktı.

Hastaneye kaldırıldı

Oyunu durduran hakemin sahaya davet ettiği sağlık ekipleri ambulansla kale önüne gelerek 24 yaşındaki file bekçisine ilk müdahaleyi yaptı.

Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Karacic, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Genç eldivenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

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