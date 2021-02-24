Adanaspor kalecisi Goran Karacic maçta fenalaştı

TFF 1. Lig’in 23’üncü haftasında Adanaspor sahasında lider Giresunspor’u konuk etti. Maçın 23’üncü dakikasında ev sahibi takımın kalecisi Goran Karacic fenalaşarak kendisini yere bıraktı.
Hastaneye kaldırıldı
Oyunu durduran hakemin sahaya davet ettiği sağlık ekipleri ambulansla kale önüne gelerek 24 yaşındaki file bekçisine ilk müdahaleyi yaptı.
Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Karacic, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Genç eldivenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.
Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Giresunspor maçının 23. dakikasında aniden fenalaşıp yere düştü. Karacic, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. pic.twitter.com/H4DzVTlFPE
Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Giresunspor maçının 23. dakikasında aniden fenalaşıp yere düştü. Karacic, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. pic.twitter.com/H4DzVTlFPE— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 24, 2021