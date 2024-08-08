Adanaspor Serkan İzmirlioğlu'nu renklerine bağladı

Serkan İzmirlioğlu, stoper bölgesinin dışında sağ bekte de görev yapabiliyor.
Adanaspor yaz transfer döneminde kadro planlamasına devam ediyor.
Turuncu- beyazlı ekip, son olarak FC Luzern forması giyen 26 yaşındaki stoper Serkan İzmirlioğlu’nu kadrosuna kattığını duyurdu.
Turuncu- Beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “Kulübümüz son olarak FC Luzern’de forma giyen 26 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Camiamıza hayırlı olsun” denildi.
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1 saat önce