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Spor

Adanaspor Serkan İzmirlioğlu'nu renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, İsviçre Süper Lig ekiplerinden FC Luzern'den defans oyuncusu Serkan İzmirlioğlu'nu kadrosuna kattı.

16:53 - 8/08/2024 Perşembe
AA
Serkan İzmirlioğlu, stoper bölgesinin dışında sağ bekte de görev yapabiliyor.
Serkan İzmirlioğlu, stoper bölgesinin dışında sağ bekte de görev yapabiliyor.

Adanaspor yaz transfer döneminde kadro planlamasına devam ediyor.


Turuncu- beyazlı ekip, son olarak FC Luzern forması giyen 26 yaşındaki stoper Serkan İzmirlioğlu’nu kadrosuna kattığını duyurdu.


Turuncu- Beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “Kulübümüz son olarak FC Luzern’de forma giyen 26 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Camiamıza hayırlı olsun” denildi.






#Adanaspor
#Luzern
#Serkan İzmirlioğlu
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