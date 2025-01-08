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Adanaspor yeni golcüsünü açıkladı

Adanaspor yeni golcüsünü açıkladı

21:478/01/2025, Çarşamba
AA
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Sokol Cikalleshi
Sokol Cikalleshi

1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 34 yaşındaki Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ile "prensipte" anlaştıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 34 yaşındaki Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ile "prensipte" anlaştıklarını duyurdu.


Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sokol Cikalleshi, cuma günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.







#Adanaspor
#Sokol Cikalleshi
#Transfer

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