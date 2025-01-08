Adanaspor yeni golcüsünü açıkladı

Adanaspor’umuz bir dönem Konyaspor'da, son olarak İran 1. Lig’i Tractor FC’de forvet oynayan Sokol Cikalleshi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu Sokol Cikalleshi, cuma günü İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacaktır.

Camiamıza hayırlı… pic.twitter.com/nliJu1eHBJ