Adanaspor'a Rumen forvet

Andrei Ivan'ın güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 28 yaşındaki Rumen forvet Andrei Ivan ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.
Adanaspor, Rumen golcü Andrei Ivan'ı kadrosuna katıyor.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, prensipte anlaşmaya varılan Ivan, kulüp başkanı Ergin Göleli ile perşembe günü İstanbul'da bir araya gelecek.
Son olarak Romanya 1. Lig ekibi CS U Craiova'da forma giyen Ivan, Adana'da sözleşme imzalayacak.
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