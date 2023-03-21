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Spor

Adebayor kramponlarını astı

Bir dönem Süper Lig’de de forma giyen Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

11:29 . 21/03/2023 Salı
IHA
Adebayor Süper Lig'de 68 maça çıkmış ve 26 gol kaydetmişti.

Adebayor Süper Lig'de 68 maça çıkmış ve 26 gol kaydetmişti.

Kariyerinde Arsenal, Monaco, Real Madrid, Manchester City, Tottenham gibi kulüplerde forma giyerek yıldızlaşan daha sonra kariyerine Türkiye’de devam eden Emmanuel Adebayor, futbolu bıraktığını duyurdu.


Süper Lig’de Başakşehir ve Kayserispor’da forma giyen Adebayor, son olarak ülkesinin AC Semassi takımında ter döktü.


Başarılı forvet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerim inanılmaz bir yolculuktu. Beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederim. Her şey için minnettarım ” sözlerine yer verdi.


Emmanuel Adebayor, kariyerinde 593 maça çıkarken, 207 gole imza attı.






#Emmanuel Adebayor
#Başakşehir
#Kayserispor
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