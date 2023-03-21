Adebayor kramponlarını astı

Kariyerinde Arsenal, Monaco, Real Madrid, Manchester City, Tottenham gibi kulüplerde forma giyerek yıldızlaşan daha sonra kariyerine Türkiye’de devam eden Emmanuel Adebayor, futbolu bıraktığını duyurdu.

Başarılı forvet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerim inanılmaz bir yolculuktu. Beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederim. Her şey için minnettarım ” sözlerine yer verdi.