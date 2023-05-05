Adı ekiplerimizle anılıyordu: Van den Boomen'ın talipleri artıyor

2022/2023 sezonu öncesi yaptığı yıldız transferleriyle dikkat çeken Galatasaray, devre arasında da Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadroya katmıştı.





Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı - kırmızılılar bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yapıyor.





Fabrizio Romano tweet attı

Ünlü İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın geçen sezon da takip ettiği Branco van den Boomen ile ilgili bir haber paylaştı. Romano'nun haberine göre, sezon sonunda Toulouse ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncu Fransız ekibiyle sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Haberde ayrıca Hollandalı yıldızla Galatasaray'ın yanı sıra PSV Eindhoven, Feyenoord, Leeds United, Aston Villa, Sevilla, Wolfsburg da ilgilendiği bilgisine yer verildi.





Galatasaray, Branco van den Boomen transferi için devlerle yarışıyor





Cenk Ergün ve Ayhan Akman Fransa'ya gitmişti

Galatasaray'da Sportif Direktör Cenk Ergün ve Ayhan Akman'ın geçtiğimiz günlerde, sarı - kırmızılılardan kiralık gönderilen Mostafa Mohamed'in takımı Nantes ile Toulouse arasındaki Fransa Kupası finalini tribünden takip ettiği ortaya çıkmıştı. Nantes'ta Mostafa Mohamed, Toulouse'da ise Van den Boomen 90 dakika sahada kalmış. Toulouse sahadan 5-1 galip ayrılmıştı.

Trabzonspor ile de anılmıştı

Orta saha oyuncusu için Trabzonspor'un da tranferde adı geçmişti.

Van den Boomen bu sezon ne yaptı?

Bu sezon Ligue 1'de şu ana kadar 31 maçta görev alan orta alan oyuncusu beş kez gol atarken sekiz kez de asist yaptı. Fransa Kupası'nda da beş maça çıkan Van den Boomen, bir gol ve beş asistlik bir performans sergiledi.







