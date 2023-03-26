Adı Galatasaray ile anılıyordu: Renato Sanches'e Premier Lig'den talip var

Youri Tielemans ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemesi pek olası görünmeyen Leicester'ın, bu futbolcunun yerine alternatif arayışlarına başladığı belirtildi. Fransız yayın organı JeunesFooteux'nun haberine göre; Premier Lig takımı için ilk seçenek Renato Sanches.