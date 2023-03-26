Adı Galatasaray ile anılıyordu: Renato Sanches'e Premier Lig'den talip var

Renato Sanches'i Galatasaray'da transfer etmek istiyor
İngiltere Premier Lig takımı Leicester City'nin, Paris Saint Germain'in (PSG) orta saha oyuncusu ile ilgilendiği iddia edildi.
Tielemans'ın yerine istiyorlar
Youri Tielemans ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemesi pek olası görünmeyen Leicester'ın, bu futbolcunun yerine alternatif arayışlarına başladığı belirtildi. Fransız yayın organı JeunesFooteux'nun haberine göre; Premier Lig takımı için ilk seçenek Renato Sanches.
Portekiz futbolcu, geçtiğimiz yaz Lille'den PSG'ye transfer oldu ancak sakatlığı nedeniyle beklenen performansı sergileyemedi. 25 yaşındaki futbolcu, Fransız takımının formasını 20 resmi maçta terletirken, 652 dakika sahada kaldı ve 2 gol atarken, asist yapamadı. Renato Sanches 20 maçın sadece 6'sına ilk 11'de başladı.