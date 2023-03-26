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Spor

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Renato Sanches'e Premier Lig'den talip var

Ara transfer döneminde Galatasaray'la da adı anılan Renato Sanches'e Leicester City'nin talip olduğu ileri sürüldü.

17:55 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Renato Sanches'i Galatasaray'da transfer etmek istiyor

Renato Sanches'i Galatasaray'da transfer etmek istiyor

İngiltere Premier Lig takımı Leicester City'nin, Paris Saint Germain'in (PSG) orta saha oyuncusu ile ilgilendiği iddia edildi.

Tielemans'ın yerine istiyorlar

Youri Tielemans ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemesi pek olası görünmeyen Leicester'ın, bu futbolcunun yerine alternatif arayışlarına başladığı belirtildi. Fransız yayın organı JeunesFooteux'nun haberine göre; Premier Lig takımı için ilk seçenek Renato Sanches.

Portekiz futbolcu, geçtiğimiz yaz Lille'den PSG'ye transfer oldu ancak sakatlığı nedeniyle beklenen performansı sergileyemedi. 25 yaşındaki futbolcu, Fransız takımının formasını 20 resmi maçta terletirken, 652 dakika sahada kaldı ve 2 gol atarken, asist yapamadı. Renato Sanches 20 maçın sadece 6'sına ilk 11'de başladı.



#Renato Sanches
#Galatasaray
#PSG
#Premier Lig
1 saat önce
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