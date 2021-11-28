Spor Adil Gevrekten transfer açıklaması "Galatasaray bırakırsa alırız"
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Adil Gevrek'ten transfer açıklaması: "Galatasaray bırakırsa alırız"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara'yı istediklerini söyledi.

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Adil Gevrekten transfer açıklaması: Galatasaray bırakırsa alırız
Adil Gevrek

Süper Lig'de bugün Galatasaray'ı konuk edecek Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, karşılaşma öncesi transfer açıklamasında bulundu.

"Aytaç'ı istiyoruz"

Radyospor'a konuşan Gevrek, "Sumudica ile transfer görüşmelerimiz oldu. Sumudica 5-6 tane transfer yapmamız gerektiğini bana da söyledi. Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı sezon öncesinde de istedik. Aytaç Kara'yı şimdi de istiyoruz. Galatasaray bırakırsa Aytaç'ı kadromuza katmak isteriz" dedi.

  • Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Aytaç Kara, sarı-kırmızılı formayla sadece 7 maçta görev alabildi.

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