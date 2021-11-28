Adil Gevrek'ten transfer açıklaması: "Galatasaray bırakırsa alırız"

Süper Lig'de bugün Galatasaray'ı konuk edecek Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, karşılaşma öncesi transfer açıklamasında bulundu.
"Aytaç'ı istiyoruz"
Radyospor'a konuşan Gevrek, "Sumudica ile transfer görüşmelerimiz oldu. Sumudica 5-6 tane transfer yapmamız gerektiğini bana da söyledi. Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı sezon öncesinde de istedik. Aytaç Kara'yı şimdi de istiyoruz. Galatasaray bırakırsa Aytaç'ı kadromuza katmak isteriz" dedi.
- Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Aytaç Kara, sarı-kırmızılı formayla sadece 7 maçta görev alabildi.