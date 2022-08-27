Spor Adis Jahovicten Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı "Başkan beni istedi"
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Adis Jahovic'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı: "Başkan beni istedi"

Göztepe'den ayrıldıktan sonra Bodrumspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 35 yaşındaki golcü oyuncu Adis Jahovic, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kendisini istediğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Adis Jahovicin Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklamaları: Söz verdiğim için transfer olmadım
​Adis Jahovic'in Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklamaları: Söz verdiğim için transfer olmadım

Bodrumspor'un 35 yaşındaki golcü oyuncusu Adis Jahovic, kariyerine yönelik açıklamalarda bulundu. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendisini istediğini belirten Jahovic, farklı nedenlerden dolayı transferinin gerçekleşmediğini ifade etti.

"Şenol Güneş beni çok istedi"

Kariyeriyle ilgili Sporx'e konuşan 35 yaşındaki oyuncu, Konyaspor'a transfer olmadan önce Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Jahovic, "Göztepe'de oynarken Süper Lig'e çıkmıştık. Beni Beşiktaş çok istedi. Bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ın listesinde Samuel Eto'o ve ben vardım. Bir ara Samuel Eto'o Beşiktaş ile anlaştı diye duydum. Ben de Konyaspor'a gittim, imza attım. 2-3 gün sonra bir baktım Eto'o da Konyaspor'a geldi. Orada neler oldu anlayamadım. Beşiktaş da o dönem Vagner Love'u aldı. Böyle bir süreç oldu. Ama Şenol Güneş ile konuştuğumuzda beni takımında görmeyi çok istediğini söylemişti" ifadelerini kullandı.

  • "Söz verdiğim için Fenerbahçe'ye gitmedim"
  • Antalyaspor'a söz verdiği için Fenerbahçe'ye transfer olmadığını anlatan Adis Jahovic, "Malatyaspor'da oynadığımda Antalyaspor beni transfer etmek istedi. Antalya'ya bir otele geldim. Servet Çetin ile konuşmalarımız oldu. Servet Çetin bana, 'Bir durum var. Fenerbahçe seni istiyor' dedi. Sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un beni Fenerbahçe'ye istediğini öğrendim. Ama biz Antalyaspor ile söz kesmiştik, orada kulübe bir söz verdim. Ben söz verdim ve Antalyaspor'a imza atarak sözümü de tuttum. Yani o dönem Fenerbahçe'ye gitmedim. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynamak kısmet olmadı diyelim. Sözümü tuttuğum için de pişman değilim" dedi.
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