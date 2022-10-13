ÖZET | AEK Larnaca-Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe, Rum takımı AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 yendi ve Avrupa Ligi grubundan çıkmayı garantiledi.
Maçtan dakikalar;
5. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topla hücuma çıkan Mamas ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Alioski'nin soldan ortaladığı topu Pedro altı pas içinde tek dokunuşla ağlara gönderdi.
22. dakikada kullanılan serbest vuruşta arka direğe gönderilen meşin yuvarlağı Szalai kafayla içeri çevirdi, Gustavo Henrique'nin yakın mesafeden kafayla vurdu, top kalecide kaldı.
48. dakikada Altay’ın Altman’a yaptığı müdahale sonrası hakem VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.
52. dakikada beyaz noktanın başına geçen Trickovski, topu ağlara gönderdi. 1-1
54. dakikada Rossi’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Piric topu güçlükle çeldi.
67. dakikada İsmail’in ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ferdi’nin sert şutu yandan dışarı çıktı.
78. dakikada Osayi-Samuel’in sağ kanattan ceza sahasına girip yaptığı ortada rakip oyuncu topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
80. dakikada beyaz noktanın başına geçen Batshuayi’nin şutu ağlara gitti. 1-2
83. dakikada ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan Valencia’nın sert şutunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
84. dakikada Garcia, ceza sahası içinde Rossi’yi düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi ve oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı.
85. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia’nın şutunu kaleci Piric çıkardı.