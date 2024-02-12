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Spor

MAÇ ÖZETİ | Nijerya 1-2 Fildişi Sahili

Fildişi Sahili, 1-0 geriye düştüğü maçta Nijerya'yı 2-1 mağlup etti ve Afrika Kupası'nın sahibi oldu.

00:58 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:08 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fildişi Sahilli futbolcuların gol sevinci.
Fildişi Sahilli futbolcuların gol sevinci.

Afrika Uluslar Kupası'nda final mücadelesinde Nijerya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Fildişi Sahili ev sahibi olduğu turnuvada mutlu sona ulaştı. Maçta Nijerya'nın golü 38. dakikada Troost-Ekong'dan geldi. Fildişi Sahili'nin golleri ise; 62. dakikada Kessie ve 81. dakikada Haller'den geldi.

Fildişi Sahili 3. kez şampiyon olma başarısı gösterdi

Fildişi Sahili 3. kez şampiyon Fildişi Sahili, 1992 ve 2015 yıllarından sonra üçüncü kez turnuvada kupa kazanma başarısına ulaştı. Turnuva tarihinde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Mısır, en başarılı takım olarak öne çıkıyor. Mısır, 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 ve sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 kez kupanın sahibi oldu.


#Fildişi Sahili
#Afrika Kupası
#Nijerya
32 dakika önce
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